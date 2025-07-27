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娛樂 日韓

Faker續約4年！T1無預警宣布：將迎接傳奇新篇章

T1宣布與Faker續約4年。（翻攝自X）T1宣布與Faker續約4年。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國電競戰隊T1今天（27日）在主場日宣布，與Faker續約4年，將一直效力到2029年。網友認為Faker實在太猛，畢竟電玩界一般認為，玩家全盛期在10代後、20代出頭，但Faker從國中打到33歲，真的是神一般的存在。

現年29歲的Faker李相赫是《英雄聯盟》的神級玩家，一舉一動都備受矚目。今天TI透過主場日大銀幕宣布，將與Faker續約，2026年至2029年仍會在T1戰隊看到Faker的身影，影片中Faker坐上寶座，宛如王者歸來的氣勢，嗨翻全場粉絲。隨後，TI官方社群也發出消息，表示「T1已經準備好與Faker一起迎接新的傳奇篇章」。

韓媒報導，Faker自2013年就與T1簽約，2022年底與T1簽下一張3年約，合約即將在2025年底到期，Faker動向一直是電玩界關注的焦點。如今Faker將與T1攜手17年，Faker表示，很開心能與隊友繼續並肩作戰，也感謝一直以來給予支持的粉絲朋友，「感謝大家在這麼晚的時間還在我們收看比賽，接下來的LoL World Championship，我也會好好努力的。」

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