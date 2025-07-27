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阮經天爆《命中》拍戲女友變醋桶！一句話疑暗示動情陳喬恩

阮經天與陳喬恩一同登上中國綜藝節目。（翻攝自微博）阮經天與陳喬恩一同登上中國綜藝節目。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《命中注定我愛你》的經典CP阮經天與陳喬恩近日一同登上中國綜藝節目，久違合體也讓許多劇迷陷入回憶殺。節目上，阮經天首度揭露當年拍攝期間的一段鮮為人知的故事，竟連陳喬恩也毫不知情。

他大方坦承，2008年合作《命中注定我愛你》時，自己其實已有穩定交往的對象。然而，劇中與陳喬恩有大量親密互動，加上兩人默契極佳、火花自然，讓螢幕上情感看來相當真摯，也因此讓當時的女友頗為介意，「我被找了不少麻煩，真的。」

阮經天再合體陳喬恩，自曝拍《命中》時曾惹女友吃醋。（翻攝自微博）阮經天再合體陳喬恩，自曝拍《命中》時曾惹女友吃醋。（翻攝自微博）

此話一出，讓主持人與來賓立刻起鬨，紛紛好奇當年是否假戲真做。阮經天則半開玩笑地拋下一句：「所有表演都要有真實基礎。」頗有暗示自己曾對陳喬恩動情的味道。對此，陳喬恩則幽默回應，自己入戲快、出戲更快，「前腳剛演完吻戲，後腳就啃起了羊肉串」，現場一陣爆笑。兩人還現場重現「紀存希」與「陳欣怡」的經典對話。

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