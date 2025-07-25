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娛樂 最新消息

（影）日本女團@onefive登台 漫博勁舞熱力四射

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本令和元年（2019年）組成的日本新生代女子團體@onefive去年底參加台南跨年晚會備受關注，今（25日）二度來台參加漫畫博覽會，勁歌熱舞演出日式傳統盆舞與新潮曲風，激起台下觀眾心動澎湃，更在台灣舉辦全球首次線下簽售會及特典會互動，獨鍾台灣粉絲。

日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）

日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）

@onefive由日本經紀公司雅慕斯娛樂打造，並隸屬日本愛貝克思唱片，4名團員MOMO、KANO、SOYO、GUMI當年15歲時組團，因此為了珍惜一生一遇的緣分，進而取onefive為團名，而@則象徵「從我們」、「從此時此地」的含義。2023年5月推出單曲《Chance×Change》就衝上日本Oricon日榜第5名。去年年底首次來台參加2025台南好young跨年晚會廣受關注。

日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）日本新生代女子團體@onefive二度來台，踏上漫博會勁歌熱舞，帶來日式傳統與新潮交會的心動澎湃。（記者吳柏軒攝）

該女團今下午4點半也二度來台登上第24屆漫畫博覽會舞台，4人一開始就用生澀中文親切問候、訴說首次來台北的心情，也透露個人喜愛的動漫作品，隨後便帶來首張專輯《Classy Crush》等勁歌熱舞表演，粉絲也跟著節奏甩動螢光棒打Call（打藝、日本粉絲應援偶像文化），展現激情四射。

而該團也在漫博舉辦全球首次的線下簽售會，並舉行特典會和粉絲進行互動，4人更預告「未來很快會再見面！」。

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