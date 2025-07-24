五月天快看！陳建寧破冰詹雯婷 網敲碗F.I.R.世紀合體

Faye（中）是F.I.R.的原主唱。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷與團長陳建寧2018年爆發合約糾紛，雙方對簿公堂，詹雯婷指控陳建寧偽造文書，而陳建寧則反控詹雯婷誣告。 今天雙方都在社群貼出和解書，陳建寧更寫道「繼續前行」，歌迷看到了不禁喊出「合體有望」、「看起來之後有可能在五月天演唱會上重新合體？」

陳建寧喊話「繼續前行」。（翻攝自臉書）

第二代F.I.R.飛兒樂團成員陳建寧（左起）、「Lydia」韓睿、「阿沁」黃漢清。（資料照，華研國際提供）

飛退團後，F.I.R.經歷了主唱更迭，先是加入新主唱「Lydia」韓睿，去年阿沁也宣布退團，目前由陳建寧率領「武渡羽」成員小羽和吉他手小武，以「F.I.R. 3.0」的形式繼續活動，不過也引發原本的歌迷反彈。

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目前由陳建寧率領「武渡羽」成員小羽和吉他手小武，以「F.I.R. 3.0」的形式繼續活動。（資料照，無限延伸提供）

對於和解收場，陳建寧回應：「其實大家過去能一起做音樂都是緣分，可以放下成見，各自好好做音樂是更有意義的事情，所以決定和解，互相祝福讓彼此有更好的未來！也謝謝大家的關心！」

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