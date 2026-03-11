用ChatGPT規劃殺人？韓國MOTEL連環命案 20歲AI正妹嫌犯竟是「高分病態人格」

首爾MOTEL連環下藥殺人案落網嫌犯是名20歲的年輕女性。此為經過AI變造過的「正妹」照片，誘騙年輕男子接受邀約。（翻攝自被告金素妍的社群媒體帳號 （c）news1 ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕震驚韓國的「首爾江北區汽車旅館連環下藥殺人案」，自20歲女嫌犯金素英（Kim So-young，音譯）落網後，發現她不僅在交友軟體PO出經過AI濾鏡變造後的正妹照，更常利用AI工具（如ChatGPT）規劃精密殺人細節，韓國檢方已於昨（10日）正式起訴她，並公布她的病態人格測試得分超過 25 分，被鑑定為「反社會人格」，殺人動機只是為了滿足物慾與消費欲望（如盜刷信用卡），並將下藥視為一種「避免衝突、輕鬆掌控他人」的工具。不過，一般民眾更關注且擔心的是「犯罪者偶像化」與「侵犯隱私」問題。

隨著調查進入司法程序，警方依法公開其未經修飾的嫌犯金素英真正容貌，但不少民眾質疑由於警方一開始未公開身分，導至韓國網民發動肉搜，疑似金素英的 IG 帳號追蹤人數暴增50倍。

因罪證確鑿，警言公布20歲女嫌犯金素英「本尊」照，和個人社群PO出「正妹」模樣相去甚遠。 （翻攝自Naver）

警方在翻查金素英的手機紀錄時發現，她曾多次向 ChatGPT 詢問：「安眠藥和酒一起喝會死嗎？」、「要增加多少劑量才會致命？」以及「如果受害者報警，該如何向警方解釋」……成為檢方認定她具備「預謀殺人意圖」的關鍵證據。

根據首爾北部檢查廳的起訴書顯示，金素英自2025年12月到今2月，鎖定多名20歲左右的男性至江北區水逾洞一帶的汽車旅館，並在解酒液中摻入過量的精神鎮定類藥物。目前已知受害者人數共3人，去年12月的第一名受害者曾昏迷兩天，醒來後立刻報警，然而金素英在警方調查期間也沒有收手，反而加重藥物劑量再次犯案，導致後續兩名男子接連死亡。

