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搶票別上當！拓元售票「來電竟是詐騙」官方急發聲：勿提供個資

〔記者邱奕欽／台北報導〕拓元驚傳詐騙冒名來電！近期有網友爆料接到自稱「拓元售票」的電話，不僅清楚掌握購票場次、電話與身分證字號，還以「重複扣款需退款」為由要求提供信用卡卡號，引發消費者疑慮及驚慌。對此，拓元官方發出聲明，強調從不以電話或簡訊主動聯繫處理金流問題，呼籲所有消費者提高警覺，勿任意透露個資。

「拓元售票系統」遭不肖人士冒名致電消費者騙取信用卡個資。（翻攝自拓元售票系統官網）「拓元售票系統」遭不肖人士冒名致電消費者騙取信用卡個資。（翻攝自拓元售票系統官網）

多位網友近日分享接到「拓元售票」的來電經歷，相似處多為「對方語氣專業且話術流暢」，甚至能正確說出曾購買的演唱會名稱，包括BLACKPINK、周華健、伍佰等，皆是拓元近期經手的重量級演出。不僅如此，詐騙手法多以「訂單重複扣款」、「退款程序」為由，要求民眾提供完整信用卡資訊，讓不少人信以為真，上當而受害。

對此，拓元售票系統發布公告，強調官方不會主動以電話或簡訊聯絡處理信用卡與扣款問題，切勿相信來路不明的客服通知，若有疑問應自行登入官網「訂單查詢」頁面確認，或透過客服信箱聯繫，籲請民眾接獲可疑來電切勿依指示操作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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