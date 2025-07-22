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YTR陪沈團「沈」談大罷免 日本返台投票「身為台灣人該參與的事」

YTR「陪沈團」沈表態明天飛日本工作結束回來大罷免。（組合照，翻攝自IG）YTR「陪沈團」沈表態明天飛日本工作結束回來大罷免。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕人氣YouTuber「陪沈團」沈表態談及大罷免，語氣誠懇又不失幽默表示，「明天飛日本工作結束回來大罷免！」為避免引發筆戰，她也趕緊澄清，「我沒有要跟任何人吵架！」罕見政治表態，「身為台灣人該參與的事」瞬間引爆社群話題，不少網友也力拱她號召志工監票人員「一起守護台灣民主。」

「我沒有要跟任何人吵架，我尊重不同的聲音但不用跟我說！」身為人氣YouTuber的「沈」，一邊準備出國工作，一邊坦言行李還沒收拾卻有空自拍，語氣輕鬆地說，「明天飛日本工作結束回來大罷免！」有網友見狀截圖轉傳後直指「沈」是「大台派」，同時也希望她號召陪沈團的粉絲「邱比特」當監票人員，「畢竟現在台中或是其他投票所還很缺志工監，拜託大家站出來監票守護台灣民主。」引發不少粉絲熱議。

對於戶籍遭起底討論，「沈」大方回應該名網友，「被這樣公開討論我還是有點小害羞跟不習慣，總之不在美國（國外）就對了！」她也再次重申立場，「大罷免對我來說是身為台灣人該參與的事，我很慶幸自己能為這次付出一點力量。」最後，「沈」更呼籲，大家一同投入志工行列，願罷免的結果「是與我同一個溫層的人們希望的答案，謝謝大家。」一番真誠發言再度圈粉無數。

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