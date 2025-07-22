《逆愛》水逆中？梓渝朝粉怒吼 兩男角都出事

田栩寧（左）與梓渝在《逆愛》演沒幾集就牽手。（資料照，GagaOOLala提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕BL劇《逆愛》捧紅兩名男角，23歲中國男星梓渝昨（21）日搭機有私生粉緊追跟拍，氣得他朝對方大喊「拍什麼拍」接著要求跟拍者趕緊走，不要影響其他乘客。另外一名主角田栩寧日前則爆出寫錯中國國名，讓人懷疑該劇演員是不是衰神上身。

自從演出《逆愛》爆紅，梓渝多次受到私生飯騷擾，工作室雖然曾經發出聲明要求粉絲控制自己的行為，並譴責「有部分人士，通過尾隨、跟蹤、蹲守住所、工作及生活場地，窺探藝人隱私等一系列極端違法行為，干擾及妨礙藝人正常生活工作」。

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梓渝生活受到私生飯打擾。（翻攝自微博）

梓渝先前也在機場被圍堵、跟車，直播時收到電話轟炸，甚至有粉絲揚言在他的車上裝了定位器構成騷擾行為，本月初曾傳出梓渝不堪其擾，在大街上狂奔，打算反拍私生飯，讓他們也嘗嘗被騷擾的滋味。

同劇男星田栩寧被爆與女子親暱互動，甚至已婚生子，經紀公司怒發聲明駁斥，沒想到卻把《中華人民共和國法典》誤寫為《中國人民共和國民法典》出了大糗。

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