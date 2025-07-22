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娛樂 最新消息

擔任金曲評審主席被虧健忘 丁曉雯兩度鞠躬道歉：不要再恨我了

丁曉雯前陣子擔任本屆金曲獎評審團主席。（資料照，記者潘少棠攝）丁曉雯前陣子擔任本屆金曲獎評審團主席。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由中華音樂人交流協會主辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會將於11月22日在大巨蛋開唱，預計邀請超過60組、近百位民歌手與樂團參與演出，今（21日）眾多民歌手，以及有「民歌之母」之稱的陶曉清，還有吳楚楚、殷正洋、李建復、丁曉雯等歷任理事長都現身力挺。

其中丁曉雯前陣子擔任本屆金曲獎評審團主席，卻因在回答媒體詢問時，無法清楚回應評審票選階段的狀況，歌手票數差距，甚至還一度忘記入圍歌后的名字，遭虧健忘，今天她看到媒體記者，兩度起立鞠躬致歉，半開玩笑說：「請原諒有失智症的老人，不要再恨我了！」另外也強調：「我們評選過程真的非常認真了，對媒體很抱歉，我們會和文化部有檢討會議，以後該公開的就公開。」

由於大巨蛋民歌演唱會當天強撞金馬獎頒獎典禮，丁曉雯今喊話歌迷一定要來大巨蛋看演出，並說：「金馬獎年年都有，民歌大團圓以後不會有了。」

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