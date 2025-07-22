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從老友到找他組「漫威第一家庭」 導演談佩德羅直呼驕傲

《驚奇4超人：第一步》的故事核心放在佩德羅帕斯卡飾演的「驚奇先生」（左）與「隱形女」凡妮莎柯比成為新手父母。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》的故事核心放在佩德羅帕斯卡飾演的「驚奇先生」（左）與「隱形女」凡妮莎柯比成為新手父母。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威新片《驚奇4超人：第一步》讓影迷及粉絲熟悉的角色既能承載當下時代，也能跨越60年歷史，成為永恆象徵。導演麥特夏克曼提到選角時強調不是單純找明星，更像真的在「建立一個家庭」，「我需要的不只是適合個別角色的演員，更要讓他們看起來像是真正的兄妹、夫妻或摯友，這是一個整體的化學反應。」

喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、艾邦摩斯貝克許合作《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、艾邦摩斯貝克許合作《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）

全新的「漫威第一家庭」陣容包括「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩以及「石頭人」艾邦摩斯貝克許，導演夏克曼形容每位演員都是他心目中「有深度、有層次」的表演者，「我以前在選舞台劇演員時也從沒做過群體試鏡，我相信直覺，選出那些我認為最適合角色的人。」

其中，夏克曼直說最困難的選角就是「驚奇先生」李德，「他從宅在實驗室的怪咖科學家，一路變成為了家庭願意付出一切的丈夫與父親，最後還要成為復仇者的領導者，我後來意識到，我們這個版本必須具備這些面向。」

導演導演麥特夏克曼直說《驚奇4超人：第一步》最難的選角就是佩德羅帕斯卡飾演的驚奇先生。（漫威影業提供）導演導演麥特夏克曼直說《驚奇4超人：第一步》最難的選角就是佩德羅帕斯卡飾演的驚奇先生。（漫威影業提供）

最終夏克曼找來20多歲剛踏入劇場圈時就認識的佩德羅來詮釋該角，並強調相信他能掌握那個微妙的轉變，「我們彼此認識很多年，他現在成為這麼大牌的明星，我非常為他感到驕傲！」

夏克曼大讚佩德羅一直是出色的演員，現在終於獲得這麼多應得的肯定，真的很開心，「而我能和認識這麼久的朋友合作，是非常愉快的經驗。當然，片中也有其他我過去不熟識的演員，但能透過這次合作認識彼此，一起建立這個『家庭』，同樣是一種喜悅。」

對於夏克曼而言，《驚奇4超人：第一步》不只是經典角色的重啟，也是個人生命經驗的延伸。他將這部作品視為一次情感與創作的雙重召喚，期待觀眾能從中看到一個新的家庭如何誕生於多元宇宙之中。

《驚奇4超人：第一步》將於明天（23日）在台上映。

未完待續…下一篇：導演揭開設定地球828祕辛 電影將與《復仇者聯盟：末日之戰》接軌

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