導演親揭創作核心！《驚奇4超人》其實超貼近他本人

《驚奇4超人：第一步》讓「漫威第一家庭」正式加入漫威電影宇宙。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》讓「漫威第一家庭」正式加入漫威電影宇宙，導演麥特夏克曼接受專訪時親自揭露背後的創作歷程與選角思維。他坦言，這次的電影對他來說非常私人，靈感源自他身為丈夫與父親的生活經驗：「每當要處理像《驚奇4超人》這樣的大型題材，我認為最重要的，就是讓它變得貼近自己，變得具體。」

導演夏克曼曾執導大受歡迎的漫威影集《汪達幻視》，他對《驚奇4超人》的核心提案，是從「驚奇先生」李德與「隱形女」蘇「已婚並成為父母」的狀態出發，再看這個新角色如何影響「霹靂火」強尼與「石頭人」班的生活，他直言不想再重述他們四個人的起源故事，因為先前的電影已拍過。

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《驚奇4超人：第一步》導演麥特夏克曼接受本報專訪，分享創作歷程。（漫威影業提供）

下個月將滿50歲的夏克曼直說，自己對於較晚才成家的體會格外深刻，「我40歲才有女兒，而且是靠一點科學協助來的，」他表示，「當你要拍一部規模這麼大的電影，你必須從中找到一個非常個人化的情感連結。」而這意味著要從自身經驗出發，探索「家庭」的真義，因此他將故事核心放在李德與蘇成為新手父母。

導演麥特夏克曼透露拍攝《驚奇4超人：第一步》從他的自身經驗出發。（漫威影業提供）

夏克曼形容：「他們首先是父母，其次才是科學家與冒險家，最後才是被逼上戰場的英雄。正如同我是個父親也是個丈夫，這是我跟這個故事最深的連結。」他說籌備過程不僅翻閱無數漫畫，更觀察歷代創作者如何將個人風格注入角色，「這些角色既貼近時代、也歷久彌新。透過他們，我們能說出屬於當代的故事。」

《驚奇4超人：第一步》將於明天（23日）在台上映。

未完待續…下一篇：最「驚奇」的選角其實不尋常 而且導演和佩德羅是超久的老友

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