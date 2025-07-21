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鄧紫棋要來台灣開唱？才公布香港加場「留言區」也出現驚喜

鄧紫棋2023年起展開世界巡演「I AM GLORIA」。（翻攝自IG）鄧紫棋2023年起展開世界巡演「I AM GLORIA」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕香港歌手鄧紫棋2023年起展開世界巡演「I AM GLORIA」，今（21日）才在Instagram公布好消息，決定加開香港場次，在家鄉多唱一天，給了粉絲大大的驚喜，沒想到，留言區也不能隨意滑過，竟然也有「好消息」藏在裡頭，前進台灣開唱似乎有了一線曙光。

鄧紫棋今（21日）在Instagram宣布「I AM GLORIA」香港站，終極加開第五場，原本只有8月15、16、17、19日，現在連20日都可以在啟德主場館聽到她的歌聲，她興奮表示：「上一次在香港五連開，已經是2015年的事了，在紅館！其實經歷種種，能在香港再次五連開，而且是在啟德，對我來說也挺夢幻的！承蒙厚愛，受寵若驚。」

網友在留言區詢問是否會來台灣開唱？本尊給出回覆。（翻攝自IG）網友在留言區詢問是否會來台灣開唱？本尊給出回覆。（翻攝自IG）

以為好消息就只有這樣了嗎？其實在千則留言中也隱藏了小驚喜，有網友在留言區詢問，「阿GEM會來台灣嗎？」沒想到，竟引來本尊回覆，「我好像最近聽到場地有消息！！」直接爆擊了台灣歌迷的心臟，因為她上次來台開唱已經過了6年之久，所以只要稍微看見希望，歌迷想必會抱著期待的心情等待官方正式公布好消息。

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