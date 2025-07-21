《健將聯盟》結局收視8.1％完美收官 朴寶劍演技爆發謝觀眾

朴寶劍（左）、金所泫合作《健將聯盟》。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴寶劍主演韓劇《健將聯盟》昨（20）落幕，自首播收視4.8%以來，結局以8.1%收視完美收官，主要演員分別向觀眾溫暖道別，令戲迷留下好印象。

《健將聯盟》講述奧運獎牌得主聯手調查暴力犯罪的故事，為觀眾帶來驚險刺激的動作場面；演出拳擊金牌得主，後來改當警察的朴寶劍，在打破常規的動作戲，以及細膩的感情線中自在切換，演技大爆發；他表示，「真心感謝所有觀看《健將聯盟》的觀眾，能遇到心地善良的人們真的很開心」，並藉由戲劇向那些為社會默默努力的人們致上敬意。

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金所泫在劇中是「射擊天才」池韓娜，展現不少帥氣動作場面和超凡魅力，她表示，「作為演員來說，這是一部充滿挑戰的作品，多虧《健將聯盟》團隊，我才能帶著笑容和幸福結束拍攝。」

飾演反派的吳正世打趣表示，「想到閔主影（角色名）受到懲罰的那一天了，心裡就感到安心」，並說「希望那些努力過好自己生活的人們，總有一天都會閃閃發光。」

「重案組組長」許城泰和「擊劍銀牌得主」李相二皆表示，謝謝劇組人員像家人一般的陪伴，度過幸福時光，李相二更說，「在漫長的拍攝過程中，和我們一起歡笑、哭泣的觀眾，謝謝你們。」《健將聯盟》在Prime Video上線。

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