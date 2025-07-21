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娛樂 最新消息

李濬榮「領獎烏龍」後首見粉絲 致歉：犯下難以想像的錯誤

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李濬榮上週五在「青龍系列大獎」上聽錯名字，以為自己得獎，誤跑上台鬧烏龍，他於隔天在梨花女子大學舉辦粉絲見面會，並透過社群向外界致歉；李濬榮見面會原訂舉辦兩場，因開賣火速售罄，於是追加第三場演出，人氣可見一斑。

李濬榮誤以為自己得獎，最後發現烏龍一場。（翻攝自YouTube）李濬榮誤以為自己得獎，最後發現烏龍一場。（翻攝自YouTube）

李濬榮稱（頒獎典禮）現場聽不太清楚，導致犯下難以想像的錯誤，不過「真正的得獎人」李浚赫則暖心留言，表示「AAA典禮上也曾犯過同樣錯誤」，兩人更因此相約下次吃飯，為這場烏龍風波劃下句點。

李濬榮自男團U-KISS出身，擁有一副好歌喉，後來專攻戲劇領域，他在見面會上演唱《AMEN》、《MIRROR》等多首好歌，每場演出曲目更有所不同，展現誠意，並和粉絲大玩問答遊戲，化身一日諮商師，傾聽粉絲的煩惱。

李濬榮發生「頒獎烏龍」事件後，隔天出席粉絲見面會。（翻攝自X）李濬榮發生「頒獎烏龍」事件後，隔天出席粉絲見面會。（翻攝自X）

雖然這次並未得獎，李濬榮表示會始終如一地站在這裡，「即使不夠完美，也希望大家能用愛包容我。」之後他於7月27日前往台北、8月2日澳門、16日雅加達、30日吉隆坡，持續進行亞洲巡迴。

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