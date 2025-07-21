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娛樂 最新消息

領獎烏龍不只李濬榮 王力宏ØZI也曾社死現場

李濬榮（右）誤會自己得獎衝上台後，尷尬將獎座還給正主李俊赫。（翻攝自網路）李濬榮（右）誤會自己得獎衝上台後，尷尬將獎座還給正主李俊赫。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕頒獎典禮事故層出不窮，7月18日落幕的韓國青龍系列大獎出現人氣獎領獎烏龍事件，由於和「李浚赫」名字發音太相似，李濬榮誤會自己得獎衝上台後，尷尬將獎座還給正主，事實上領錯獎烏龍事件不只這一椿，回顧歷史上的社死現場，赫見王力宏、張國柱、ØZI、陳建瑋等人。

以下整理領錯獎的幾個名場面：

王力宏（中）因聽錯名字上台領獎，在頒獎人周杰倫（左）邀請下，一起頒獎給黃立行，化解尷尬。（資料照）王力宏（中）因聽錯名字上台領獎，在頒獎人周杰倫（左）邀請下，一起頒獎給黃立行，化解尷尬。（資料照）

2005年金曲獎 莫文蔚頒獎發音難辨 王力宏聽錯上台 糗頒獎給黃立行

2005年王力宏與周杰倫、黃立行、王宏恩和林志炫共同角逐金曲獎最佳國語男演唱人，當頒獎人莫文蔚宣布最佳國語男演唱人得主時，由於粵語中「王」和「黃」發音難辨，念出「王力（其實是黃立）」，接著第三個字「行」即淹沒在台下粉絲尖叫歡呼聲中，王力宏誤以為得獎快速跑上台，發現真相急著要轉身下台，但另一位頒獎人周杰倫邀請他一起頒獎，才成功緩解這場尷尬。

張國柱（左）和「太保」張嘉年因金鐘獎頒獎烏龍結緣，同年金馬獎一起頒獎。（資料照）張國柱（左）和「太保」張嘉年因金鐘獎頒獎烏龍結緣，同年金馬獎一起頒獎。（資料照）

2007年金鐘獎工作人員拿錯信封 張嘉年張國柱並列最佳男配

2007年金鐘獎「太保）張嘉年憑著《鐵樹開花》入圍最佳戲劇節目男配角，但頒獎時因工作人員遞錯信封給頒獎人，讓《白色巨塔》的張國柱上台領獎，時過兩天才發現得獎名單是「張嘉年」，事後新聞局召集評審開會決議，決定讓兩人並列最佳男配角。

張國柱知情後直說「這是一個美麗的誤會，上帝錯愛了我兩天」，而太保也說「鐵樹真的會開花」。高風度的兩人因烏龍事件一夕爆紅。

ØZI（左）與YELLOW黃宣並沒有因金音獎頒獎烏龍影響兩人的交情。（翻攝自網路）ØZI（左）與YELLOW黃宣並沒有因金音獎頒獎烏龍影響兩人的交情。（翻攝自網路）

2021年金音獎工作人員播錯影片 ØZI說完感言 尷尬更正黃宣獲獎

2021年金音創作獎在「最佳創作歌手獎」環節誤播ØZI得獎影片，在ØZI開心上台領了獎之後，才宣布真正的得獎人是YELLOW黃宣，引發譁然，黃宣領獎時也大呼尷尬，不知要如何和ØZI解釋。

所幸，雖然發生意外插曲，但黃宣和ØZI交情未受影響，事後還特地PO出兩人親密摟肩的照片，證明還是好兄弟。

艾怡良（左）與陳建瑋因頒獎意外，而牽起兩人的音樂合作機緣。（索尼提供）艾怡良（左）與陳建瑋因頒獎意外，而牽起兩人的音樂合作機緣。（索尼提供）

2023年金曲獎艾怡良頒獎搞烏龍 陳建瑋上台秒變頒獎人

2023年的金曲獎最佳單曲製作人獎搞烏籠，頒獎嘉賓艾怡良在拆開得獎信封時，因誤將評審團主席簽名「陳建騏」看成得獎者，唸出「陳建⋯⋯」，此時旁白以為艾怡良不確定最後一個字，出聲提醒「瑋」，而入圍的陳建瑋就上台領獎了。

在陳建瑋發表感言期間，艾怡良突然上前道歉，說明誤將評審團主席簽名「陳建騏」看成得獎者，場面一度尷尬，但陳建瑋妙回：「我現在變成頒獎人了。」高EQ化解尷尬氣氛，獲得台下掌聲。這個美麗的誤會也讓兩人有好音樂合作的機會。

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