李銘順全裸出浴金馬影帝幫披浴巾 吳慷仁「男男床戰」徹底解放

吳慷仁（右）在《親密之海》為全裸出浴的李銘順披上浴巾。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順、吳慷仁在CATCHPLAY影集《親密之海》細緻詮釋「情慾與自我認同」，今（21日）釋出的片段中，李銘順飾演的「李憲宏」在由吳慷仁飾演的「阿榮」面前全裸出浴橋段，完全展現孤獨與慾望交錯的瞬間，引起網友震撼討論。李銘順本人背面全裸親自上陣，展現多年演技底蘊與勤練的好身材，有觀眾直呼：「好想當阿榮！」

李銘順（左）在《親密之海》有背部全裸的畫面，右為吳慷仁。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

吳慷仁（前）在《親密之海》與李至正上演親密床戲。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

吳慷仁（左）在《親密之海》與李至正有激吻戲。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

隨之釋出的還有吳慷仁飾演的「阿榮」與李至正飾演的「Patrick」之間令人屏息的親密戲。兩人內心的壓抑終於在親密擁吻與床戲中徹底釋放，無論情感細節還是演員肢體語言皆非常到位。特別是吳慷仁面對愛慕的掙扎、羞愧與渴望，與李至正爆發力滿點的互動，讓觀眾深受觸動。

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吳慷仁（左）在《親密之海》為全裸出浴的李銘順披上浴巾。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

李至正（右）在《親密之海》深愛著吳慷仁（左）。（翻攝自CATCHPLAY+預告畫面）

吳慷仁（左）在《親密之海》對老闆李銘順相當崇拜。（CATCHPLAY+提供）

《親密之海》並不僅僅止於激烈情慾戲，更以台灣社會變遷為框架，描繪科技浪潮下人們在社交網路中既連結又孤獨的心境。劇情同時探討親密情慾、新聞倫理、身份認同與自我追尋，在多線敘事之間不斷交織世代衝突與個人內心掙扎，不論是過往的成長與傷痛、現實的慾望與壓抑，還是面臨未來的茫然與渴望，每位角色都映照出社會中的你我。

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