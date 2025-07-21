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《全知讀者視角》安孝燮可愛圈粉 泰國娘娘高呼「我是安太太」

韓國奇幻動作大片《全知讀者視角》今（21）晚在台北西門國賓首映。（采昌提供）韓國奇幻動作大片《全知讀者視角》今（21）晚在台北西門國賓首映。（采昌提供）

〔記者鍾志均、實習記者黃珮涵／台北報導〕，影視名人包括「寬姐」邱瓈寬、導演林孝謙、呂安弦、春風、柯有倫、泰國娘娘、范琪斐等數十位影視名人齊聚，朝聖耗資6.2億大成本的IP改編電影。

《全知讀者視角》集結安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、NANA、申承浩、Jisoo等全明星陣容演出，電影由《與神同行》製作團隊打造，打從宣布開拍以來，格外令人期待。

《全知讀者視角》故事講述小說世界成了真實，眾人面對世界末日降臨，攜手打怪的故事，在韓國連3天預售票房奪冠；其中娘娘身為安孝燮頭號粉絲，受訪時開心曬出和安孝燮的合照，誇張說，「光是預告就看了10萬遍」，又自爆下月安孝燮在印尼見面會也會前去支持，高呼「我就是安太太」，炒熱現場氣氛。

生活智慧王Andy表示，是為電影中的鬼怪「鼻荊」而來，自曝曾為業配角色扮演過它，又說自己常打電動，習慣看電影同時也想像自己是主角。

另外，寬姐表示電影由暢銷小說、漫畫改編，「很值得我們做國片的參考學習，看韓國團隊如何打造成功IP」，導演林孝謙則表示，「光看預告捷運地鐵天崩地裂，就想跟著主角們一起進入幻想世界」。

此外，片商宣布《全知讀者視角》除了2D版本，還將同步上映4DX與杜比全景聲兩大版本，電影23日晚場起全台上映。

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