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和小17歲男神拍吻戲 丁寧不敢揪外籍尪看劇：怕被發現很享受

劉書宏在《拜六禮拜》幻想跟丁寧一同領獎。（華視、公視台語台提供）劉書宏在《拜六禮拜》幻想跟丁寧一同領獎。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧在華視、公視台語台《拜六禮拜》飾演母胎單身的水電話「世美」，近來與小她17歲的劉書宏上演親密吻戲，她笑說角色的感情戲開始之後，就不敢和外籍老公一起看劇，就怕被發現其實自己很享受。

劉書宏劇中開始正視自己愛上丁寧，決定勇敢向她告白，確定彼此心意的兩人，終於迎來親密吻戲，但驚嚇到的丁寧，卻反射性地打了劉書宏一巴掌。談及這場戲，劉書宏笑說丁寧真的很疼他，一開始完全捨不得大力打下去，拍了幾次之後，才被導演要求「要真的打！」慶幸巴掌戲沒有重拍太多次，反而是吻戲一再重來，這也讓劉書宏害羞得不停傻笑。

劉書宏（右）在《拜六禮拜》向丁寧（左）告白。（華視、公視台語台提供）劉書宏（右）在《拜六禮拜》向丁寧（左）告白。（華視、公視台語台提供）

丁寧也表示，其實劇中的世美早就喜歡冠中了，所以在孫淑媚經經營的「蕭吧」喝醉放鬆後，兩人才會自然地擁抱接吻。

丁寧日前在臉書寫道，以前也有過拍電影的親密戲，老公馬修坐在電影院裡面看，「我在跑映前映後，不用直球對決」，但從第6集的預告播出後，她劇中的角色「世美」和劉書宏飾演的「冠中」開始產生情愫，每當到播出時間，老公就會跟她說：「來囉，來一起看。」她直言：「奇怪，他說出那幾個字我為什麼覺得好像恐怖片。從第6集開始，有很多我跟書宏打打鬧鬧的片段，我開始覺得左邊有一些很凝結的空氣，接著，高潮來了，我穿這一件黑色細肩帶背心，扭著屁股在跳舞，左邊的空氣幾乎要結冰了，最後冰層爆裂在我們兩個接吻的畫面。開始下第7集預告，我完全不敢往左看他，心裡想說要不要就這樣站起來離開現場去喝水好了。」

丁寧也坦言，自己心裡其實是開心的，「他讓我很有成就感」，透露兩人剛結婚的時候，「馬修是連我不確定今天工作幾點結束都覺得很不可思議，都可以跟我吵，他是一個SOP很強的人，幾點出門幾點到家幾乎準到讓人感到詭異。」她表示，不和老公報備工作內容，除了不想製造麻煩，也覺得這是彼此的尊重，「我也不會去問他團隊裡的助理老師是男的是女的呀」。

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