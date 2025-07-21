晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

預言賀瓏出事成真！Joeman尷尬吐心聲 錦囊內容成謎

Joeman談賀瓏風波。（記者侯家瑜攝）Joeman談賀瓏風波。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber Joeman今（21日）出席亞瑟3C生活代言活動時，被問及近日風波纏身的喜劇演員賀瓏，語氣一度顯得有些保留。

賀瓏日前陷入桃花風波。（資料照，記者陳逸寬攝）賀瓏日前陷入桃花風波。（資料照，記者陳逸寬攝）

賀瓏在6月爆發桃花風波，隨即遭經紀公司薩泰爾娛樂解約，演藝事業一夕間崩塌。當時就有網友挖出Joeman曾在《賀瓏夜夜秀》中，送上一份錦囊祕笈給賀瓏，告訴他之後出狀況時可以拿出來使用。如今賀瓏不僅出事還遭薩泰爾解約，Joeman今面對媒體追問錦囊內容時，選擇賣關子，「錦囊內容不能暴雷啦，我真的沒想到他會這樣。」他也表示，錦囊確實已經交給賀瓏，若有機會還是建議媒體親自去問對方。不過媒體也無奈回應：「我們不知道去哪問，也沒機會問他了！」

Joeman（中）曾在《賀瓏夜夜秀》中，送上一份神祕錦囊給賀瓏。（翻攝自YT）Joeman（中）曾在《賀瓏夜夜秀》中，送上一份神祕錦囊給賀瓏。（翻攝自YT）

Joeman則略顯尷尬地說：「我覺得遲.......應該會有機會啦，我不確定，因為他的經紀約不在我手上，我也真的沒有聯絡他。」雖然強調彼此關係仍是朋友，但也坦言在這風波之後不好多說，「大家都是好朋友，這樣問我有點尷尬。」

除了談及與賀瓏的交情，Joeman也分享自己的瘦身進度。他透露靠著飲食控制，目前已成功甩肉32公斤，從過去最胖的103公斤瘦到現在的71公斤，距離理想的68公斤只差一點點，「花了4、5年了，因為中間也有復胖，有時候會自暴自棄，加上我大概胖了20年了，身體的記憶還是比較胖，所以體重會一直回彈。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中