預言賀瓏出事成真！Joeman尷尬吐心聲 錦囊內容成謎

Joeman談賀瓏風波。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber Joeman今（21日）出席亞瑟3C生活代言活動時，被問及近日風波纏身的喜劇演員賀瓏，語氣一度顯得有些保留。

賀瓏日前陷入桃花風波。（資料照，記者陳逸寬攝）

賀瓏在6月爆發桃花風波，隨即遭經紀公司薩泰爾娛樂解約，演藝事業一夕間崩塌。當時就有網友挖出Joeman曾在《賀瓏夜夜秀》中，送上一份錦囊祕笈給賀瓏，告訴他之後出狀況時可以拿出來使用。如今賀瓏不僅出事還遭薩泰爾解約，Joeman今面對媒體追問錦囊內容時，選擇賣關子，「錦囊內容不能暴雷啦，我真的沒想到他會這樣。」他也表示，錦囊確實已經交給賀瓏，若有機會還是建議媒體親自去問對方。不過媒體也無奈回應：「我們不知道去哪問，也沒機會問他了！」

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Joeman（中）曾在《賀瓏夜夜秀》中，送上一份神祕錦囊給賀瓏。（翻攝自YT）

Joeman則略顯尷尬地說：「我覺得遲.......應該會有機會啦，我不確定，因為他的經紀約不在我手上，我也真的沒有聯絡他。」雖然強調彼此關係仍是朋友，但也坦言在這風波之後不好多說，「大家都是好朋友，這樣問我有點尷尬。」

除了談及與賀瓏的交情，Joeman也分享自己的瘦身進度。他透露靠著飲食控制，目前已成功甩肉32公斤，從過去最胖的103公斤瘦到現在的71公斤，距離理想的68公斤只差一點點，「花了4、5年了，因為中間也有復胖，有時候會自暴自棄，加上我大概胖了20年了，身體的記憶還是比較胖，所以體重會一直回彈。」

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