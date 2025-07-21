李棟旭出道26年「厭倦了」 喊想當平凡普通人

李棟旭在《善良的他》希望演繹一個普通人。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「雙李長腿CP」李棟旭、李聖經合作黑幫浪漫喜劇《善良的他》，上演韓版《小姐與流氓》大談戀愛，李棟旭在片中演出一個「腳踏實地的邊緣人」，更有多場打戲，更在第二集結尾演技大爆發，搥牆哭戲讓網友也心疼。

李棟旭在劇中飾演出身於黑道世家、身為第三代長孫的錫哲，某次與想要成為歌手的初戀美英（李聖經 飾）重逢，展開一連串又甜又虐的命運交錯旅程。錫哲原本想當詩人、小說家，卻被同為黑道的父親要求加入黑幫，不得不化身討債流氓。

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李棟旭出道26年，首次演混混，就獻給了《善良的他》。（Disney+提供）

《善良的他》日前舉辦記者會，導演宋海星興奮表示，這次找來「完美陣容」，李棟旭則說一看到劇本就想接演，現場媒體更誇他帥到不像黑道，讓他害羞笑場，導演則誇讚，「李棟旭的演技充滿同理心，會讓人更喜歡這個角色」。

被問到為何想接演？李棟旭表示：「我會選擇這部作品，主要是出於個人原因，這4、5年來我多半接演類型劇或者奇幻劇，像是要創造全新世界觀啊、吊鋼絲飛到天上，或者飾演這個世界上根本不存在的叔叔，要去拯救姪子等等，我對奇幻題材有點膩了。」李棟旭表示，「在演技方面，其實我沒有做太多特別的準備，這就是所謂的生活演技吧，有時候李棟旭日常的樣子會跑出來，跟現場的演員一起對戲、互相配合，我想詮釋的是日常生活會出現在周遭的平凡人物。」

李聖經（左）、李棟旭在《善良的他》中談起純愛。（Disney+提供）

李棟旭分享自己要演出一個「腳踏實地的邊緣人」，因此想要呈現很不一樣的黑道流氓，更想宣導「歹路不可行」的理念，「我始終覺得黑幫不應該被美化，我一點也不想讓他們看起來很酷，但我希望呈現出他們的堅強面貌」。值得一提的是，有著貴公子形象的他，是出道26年來第一次演出流氓。

李聖經透露，自己也是被《善良的他》劇本深深打動才決定接演，談到與前輩李棟旭的化學效應也感謝對方指導，李棟旭則謙虛回應，「李聖經才給了我幫助，我想藉此機會向她道謝」，並表示李聖經看起來很強勢，但每次遇到不同狀況時都能靈活變通。

李聖經在《善良的他》中大展歌喉。（Disney+提供）

李聖經飾演的美英不僅是錫哲的初戀，更是天資聰穎的音樂老師，雖然想要成為歌手，但因為有「舞台恐懼症」，導致無法輕易唱歌，她這次在錫哲的鼓勵之下，首度邊彈鋼琴邊唱歌，曾在歌劇《阿拉丁》飾演茉莉公主大展歌喉，讓李聖經多年以來持續被粉絲稱為「被演員耽誤的歌手」，此次再秀美聲，她也預告接下來還會有許多唱歌橋段，將帶給觀眾更多驚喜。《善良的他》全劇共14集，於7月18日起在Disney+上線，每週五固定更新。

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