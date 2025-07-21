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Lisa熱舞裙底「一片肉色」惹議 網驚：以為沒穿

Lisa熱舞影片因裙底「一片肉色」，而遭網友瘋傳。（翻攝自IG/X）Lisa熱舞影片因裙底「一片肉色」，而遭網友瘋傳。（翻攝自IG/X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕高人氣女團BLACKPINK強勢回歸，7月起展開睽違多時的全球巡演《DEADLINE》，首站從韓國出發後一路氣勢如虹，各地門票皆迅速售罄。近日她們在美國芝加哥舉行演出，主舞Lisa一段表演中的服裝意外成為話題焦點，掀起全球粉絲熱議。

Lisa當天身穿紅色百褶迷你裙登台，熱舞時動作奔放，台下觀眾捕捉到的影片中，她裙擺飛揚，底下的肉色安全褲在聚光燈下顯得與肌膚顏色相近，造成部分粉絲誤會「沒穿打底褲」，迅速在社群平台瘋傳，也引發網友熱烈討論。

後來粉絲澄清Lisa有穿肉色打底褲。（翻攝自X）後來粉絲澄清Lisa有穿肉色打底褲。（翻攝自X）

後來有不少粉絲為她澄清，指出這是舞台造型常見的防走光設計，只是色調剛好造成視覺誤解，「明明有穿，是燈光的問題」、「Lisa每次舞台都很專業純粹是角度誤導」。大部分的粉絲認為Lisa一如既往專業自信，這樣的話題反而凸顯她在舞台上的吸睛程度。

BLACKPINK這次帶著全新編排與造型重返舞台，不僅讓粉絲大飽眼福，也持續刷新票房紀錄。四位成員也將於10月重返台灣，二度在高雄世運主場館舉辦演出，勢必會再掀起一次熱門話題。

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