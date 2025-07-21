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娛樂 最新消息

跨界美聲天后夢幻登台完美落幕 莎拉布萊曼兩夜星光成樂迷永恆記憶

跨界美聲天后莎拉布萊曼上週末於台北流行音樂中心開唱。（寬宏提供）跨界美聲天后莎拉布萊曼上週末於台北流行音樂中心開唱。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕跨界美聲天后莎拉布萊曼上週末（19與20日）華麗降臨台北流行音樂中心，帶來極具代表性的《星光閃耀演唱會》，精采演出完美落幕。她以一貫華麗典雅的服裝美學驚豔全場，紅袍金飾、皇冠加冕，以東西交融的神祕風采閃耀登場，並以深情嗓音演唱多首膾炙人口的經典歌曲，旋律熟悉卻處處充滿驚喜，首首經典皆為她最閃耀的代表作。

整場演出濃縮莎拉40年來的音樂旅程精華與純熟的舞台魅力，以魔幻、東方意象、希望為主題，搭配絢麗的舞台視覺、磅礡的交響樂團現場演奏，帶領現場樂迷走入一場橫跨現實與夢境的魔幻音樂旅程。由於這次演出更可能是莎拉這類規模盛大的演唱會最終章，台灣僅此兩場，意義非凡，讓所有入場的樂迷格外珍惜。

作為莎拉暌違3年再度來台的巔峰之作，她特別以最完整的演出規格盛大呈現。視覺上，打造華麗又不失虛幻的氛圍感，透過絢麗光影與柔霧交錯，營造出絢爛多變的神秘氣場；聽覺上，伴隨空靈悠遠的聲線，每一個音符皆在空氣中震盪出細膩情感與滂薄能量，每一首歌曲都在澎湃與細膩間堆疊情緒張力。

莎拉布萊曼以一貫華麗典雅的服裝美學驚豔全場。（寬宏提供）莎拉布萊曼以一貫華麗典雅的服裝美學驚豔全場。（寬宏提供）

此次演唱莎拉由充滿神祕氣息的《Gothica》揭開序幕，接著演唱《Fleurs du Mal》唱出內心深處的糾結與感情起伏、《Dust in the Wind》輕柔述說生命隨風而逝的感嘆與珍惜，而《Time to Say Goodbye》則是她向樂迷致上最深情的告白，歌聲溫暖而含蓄。首首經典極具渲染，如星河傾瀉，帶領觀眾穿梭夢境與現實之間。

整場演出不僅視覺與聽覺令人讚嘆，絢麗的燈光與音場層層堆疊，更是將樂迷情緒一波波推進，彷彿走入一場穿越時空的奇幻盛典，也讓這場演唱會成為今夏最不容錯過的奇幻音樂之旅。

莎拉布萊曼以最完整的演出規格盛大呈現《星光閃耀演唱會》。（寬宏提供）莎拉布萊曼以最完整的演出規格盛大呈現《星光閃耀演唱會》。（寬宏提供）

演出結束後，現場觀眾掌聲雷動、遲遲不願離席，全場陷入長時間的歡呼與安可聲中。莎拉則在觀眾熱情召喚下再度登台，將整場演出推向情緒最高峰。許多樂迷激動拭淚，更有資深樂迷激動高喊：「謝謝妳回來！」現場瞬間宛如星光瀰漫的音樂殿堂，人人都沉浸在她優美、空靈的歌聲中，悸動之情久久不能平息。

莎拉先前曾在記者會上表示，疫情過後體會到世界的快速轉變，也更加珍惜即時行樂與保持正向的價值，並將這份理念轉化為舞台創作的靈感與能量。她跳脫過去大多集中於歐美地區的演出，特別展開亞洲巡演，期望將多年音樂能量集結成經典大作，呈現給亞洲樂迷有別其他演唱者的震撼與感動。

這次演出不僅是她音樂生涯的全新篇章，更彙整歷年經典代表作品，搭配國際級的交響樂團編制與頂級華麗舞台製作，為台灣樂迷獻上了一場夢幻與現實交織的極致音樂饗宴。

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