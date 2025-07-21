賴雅妍氣象棚慌到當機 見戴立綱一氣呵成驚吐6字

戴立綱氣象播報神操作嚇傻賴雅妍。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視全新職場輕喜劇《祕書俱樂部》現正於週一至週五晚間8點熱播，劇中主角賴雅妍為戲宣傳，日前特別化身「一日祕書」，親赴中視總部體驗幕後工作。她被指派擔任氣象主播戴立綱的小助理祕書，全程直擊Live播報現場，眼見戴立綱一氣呵成完成播報，讓她震驚不已：「你有在換氣嗎？都沒有停耶。」

在導播鼓勵下，賴雅妍也上場挑戰氣象播報，原以為有字幕機可以輔助，沒想到站上綠幕後才發現完全沒有提詞，當場緊張到腦袋一片空白。「站在綠幕前，剛開始不知道自己在比什麼，加上左右邊相反，所以反應要很快，這時才發現我自己的詞彙量真的太少，還是好好當演員就好。」戴立綱則傳授心法：「把鏡頭當成妳爸媽，像跟他們聊天一樣。」賴雅妍回看畫面時忍不住笑出來，頻問導播「這不會真的播出去吧」，也對主播的專業肅然起敬。

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賴雅妍體驗一日秘書，康康秒入戲。（中視提供）

當天她也趁機探班中視綜藝節目《綜藝一級棒》，並臨時加入主持群化身祕書協助錄影。昔日綜藝節目《食字路口》老戰友康康一見她現身，笑說：「我沒有做過董事長，讓我演一下。」臨場沒有腳本，康康即興發揮功力十足，讓賴雅妍笑到合不攏嘴，「到綜藝棚氣氛好歡樂，大哥們都好有親和力。」

賴雅妍當祕書玩上癮 跟進休息室搶伺候許志豪。（中視提供）

綜藝魂上身的她，也快速進入祕書模式，見到另一位主持人許志豪便大喊「許董」，更在棚內到處打點張羅、逢人鞠躬喊「萬福金安」，讓現場氣氛熱鬧非凡。沒想到活動結束後她玩上癮，還跟進休息室嚷嚷要「伺候許志豪更衣」，笑說大家一起來看，逗得許志豪臉紅直說：「妳趕快下班去啦！」

體驗結束後，賴雅妍坦言：「祕書真的不是輕鬆的工作。」這段充滿趣味與挑戰的一日體驗，也拍攝成影片上架於「中視戲劇臉書」，持續為戲造勢。《祕書俱樂部》由賴雅妍、曾莞婷、修杰楷、王傳一領銜主演，每週一至週五晚間8點於中視頻道熱播中。

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