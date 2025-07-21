舊情人狹路相逢？柳俊烈、惠利被爆將赴《請回答1988》聚會

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕柳俊烈、惠利於2015年主演韓劇《請回答1988》擦出愛火，公開交往7年，不過最終兩人感情於2023年底劃下句點；在《請》劇飾演「善宇」的高庚杓昨天透露，本週劇組人員都將重聚，引發劇迷粉絲熱議。

柳俊烈（左）、惠利曾是感情要好的「狗善CP」，兩人最終7年情逝。（翻攝自X）

柳俊烈和惠利曾是圈內人人稱羨的「狗善CP」，不過2023年11月被爆兩人情逝，雙方公司證實，只是當時的說法為兩人經長時間考慮最後決定分手，實際斷開內幕並未公開。

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去年3月，柳俊烈被爆和「最美小三」韓韶禧在夏威夷飯店約會，身為柳俊烈前任的惠利則在IG發文提到「有趣餒」，引爆「三角戀」感情風暴，成為許多網友茶餘飯後的熱門話題。

昨在節目《愉快的庚杓先生》中，高庚杓被問到《請回答1988》的演員們是否還有在聯繫？高庚杓開心表示「下週就要見面了」，透露現在大家都很忙，全員到齊的時刻大概一年一次，平時也會分別小聚，劇組的友情十分緊密。

由於高庚杓提到「全員到齊」，引爆粉絲猜測身為主角的柳俊烈和惠利應不至於雙雙缺席，不過曾因感情風暴鬧翻的兩人，是否會在同一場飯局內「狹路相逢」，讓外界十分好奇。

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