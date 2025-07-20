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娛樂 最新消息

38歲李敏鎬招認「婚期到了」 理想型兩大特質曝

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神李敏鎬主演韓國電影《全知讀者視角》正如火如荼宣傳中，近日他接受韓媒專訪，除了分享工作動向，被問到最私密的感情話題也侃侃而談，38歲的他坦言來到了會思考結婚的年紀，表示「是呀，是該結婚了」。

李敏鎬主演新片《全知讀者視角》將在台灣上映。（翻攝自X）李敏鎬主演新片《全知讀者視角》將在台灣上映。（翻攝自X）

過去李敏鎬曾和秀智公開相戀，金童玉女原本備受看好長久走下去，不料最終兩人感情維持3年畫下句點，此後都沒傳出新戀情。當被問到「會和藝人結婚嗎？」李敏鎬坦率說「當然行，如果是真愛的話，這些都無所謂的。」

李敏鎬說，最近常常思考人生中最重要的事情，「包括組建家庭、孕育下一代等等」，不過他認為，若現在要結婚，等同奇蹟發生，還說「目前對婚姻抱持模糊想法，除非有奇蹟發生的瞬間。」

男神等級的他，被虧「眼光是否很高」，李敏鎬回答透露理想型的面貌，他說，「我確實曾對『小確幸』不以為意，不過現在來說，希望對方能一起思考『人為什麼而活』，另外就是能讓我幸福、擁有我沒有的特質的人。」

李敏鎬主演新片《全知讀者視角》將在台灣上映。（翻攝自X）李敏鎬主演新片《全知讀者視角》將在台灣上映。（翻攝自X）

除了戀愛話題，李敏鎬也說，最近深愛的愛犬「Choco」過世了，「我哭了好幾天才能送走牠，才發現我原來這麼依賴他。」《全知讀者視角》將於23日晚場起，在台上映。

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