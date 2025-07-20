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娛樂 最新消息

最美廚師潤娥端上「保命料理」滿足年下男 劇組掛保證：喚醒觀眾食慾

《暴君的廚師》海報。（翻攝自Naver）《暴君的廚師》海報。（翻攝自Naver）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥繼上週五擔任「青龍系列大獎」主持人後，持續活躍，她主演8月新劇《暴君的廚師》（暫譯）將播，該劇近日公開潤娥和男主角的角色海報，演出主廚「延智英」的潤娥，在法式料理大賽取得優勝，廚師帽一戴，架勢十足，化身「最美廚師」。

潤娥在《暴君的廚師》飾演頂級廚師。（翻攝自X）潤娥在《暴君的廚師》飾演頂級廚師。（翻攝自X）

潤娥在《暴君的廚師》飾演頂級法國廚師，沒想到遇上一場交通事故，穿越到朝鮮時代，和「年下男」李彩玟飾演的燕山君相遇，燕山君性格暴躁，對味道挑惕，潤娥一邊端上「保命料理」滿足暴君味蕾，兩人更共譜前所未有的化學反應。

男主角李彩玟曾在《浪漫速成班》演出學霸「李善才」打開知名度，後來演出《名校的階梯》，又擔任KBS台《音樂銀行》MC，是當今炙手可熱的新生代男星。

李彩玟演出《暴君的廚師》性格暴躁的燕山君。（翻攝自X）李彩玟演出《暴君的廚師》性格暴躁的燕山君。（翻攝自X）

《暴君的廚師》海報揭露「準備一道讓暴君一輩子難忘的最棒御膳吧」，潤娥在裝著各種食材和調料的御膳廚房中心自信滿滿露出微笑，李彩玟面對山珍海味，露出謎樣表情，吸引觀眾目光。

劇組表示，「如同各種不同口味食材匯集在一起，潤娥、李彩玟將帶來前所未有的味道體驗，我們正努力製作一部能撫慰觀眾心靈、喚起食慾的靈魂食物般的電視劇。」《暴君的廚師》預計8月Netflix上架。

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