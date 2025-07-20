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三級片男星驚感半身麻痺險 醫曝：差點沒命

75歲的香港「三級片天王」曹查理拍過逾80部三級片。（翻攝自微博）75歲的香港「三級片天王」曹查理拍過逾80部三級片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕75歲的香港「三級片天王」曹查理曾經拍過逾80部三級片，也經常在電影當中演出辣手摧花的色魔或者奸詐小人。他也曾在周星馳電影《整人專家》有傑出表演，讓台灣觀眾印象深刻。曹查理近日透露，1年多前他健康出問題，身體右半邊突然覺得麻麻的，於是求助於醫，醫師說還好及時就診，如果超過24小時，曹查理就要跟這個世界說掰掰了。

曹查理曾與演藝圈中超級美女葉玉卿、陳寶蓮以及日本AV女優村上麗奈等人合作過。（翻攝自微博）曹查理曾與演藝圈中超級美女葉玉卿、陳寶蓮以及日本AV女優村上麗奈等人合作過。（翻攝自微博）

曹查理其實外型不錯，因星途不順所以下海拍三級片，他曾經跟演藝圈中超級美女葉玉卿、陳寶蓮以及日本AV女優村上麗奈等人合作過，而他的外甥張智霖也是知名藝人。近年因健康不佳淡出影壇的曹查理透露，當時右半邊身體麻痺差點丟了命，住院8天才康復。曹查理坦白，自己到了這個年紀，已經不怕死：「我不怕，死是應該的」。

75歲的曹查理自曝1年前身體右半邊麻痺，差點丟性命。（香港星島頭條）75歲的曹查理自曝1年前身體右半邊麻痺，差點丟性命。（香港星島頭條）

2022年曹查理離婚，由於與前妻沒有子女生活略顯孤單，他本人曾透露從未與圈內人談過戀愛，第一次拍三級片的時候其實心裡怕得要死，雖然曾經賺了不少錢，但最終卻投資失利，輸光身家，現在他已經看淡生死，覺得很多事都不再那麼重要。

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