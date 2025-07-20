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泰勒絲面臨父親心臟手術家庭危機 球星男友貼心舉動大加分

張宇嫺／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后泰勒絲近期為家人煩心，主要是父親歷經心臟支架手術，家人都覺得面臨了家庭危機，但她的球星男友崔維斯凱爾西做出許多貼心舉動，進一步通過了考驗，傳出終於受邀加入泰勒絲的家人群組，對他來說可說是大加分。

泰勒絲（右）與球星男友崔維斯凱爾西（左）。（翻攝自IG）泰勒絲（右）與球星男友崔維斯凱爾西（左）。（翻攝自IG）

泰勒絲73歲的父親史考特日前意外接受了心臟支架手術，目前正在康復中，原本只是一次例行檢查，沒想到卻發現身體狀況有點嚴重，突然變成了一場危機，讓泰勒絲一家人都深感震驚。

據悉這次泰勒絲父親歷經大手術讓她非常難過自責，以前她只注意到母親的腦部和胸部腫瘤問題，心力皆放在母親健康問題上面，反而沒有發現父親心臟方面也有嚴重問題，還好男友崔維斯全力支撐她，她的父親手術後，崔維斯也擔下照顧的工作，小至幫忙叫外送，大至細心照顧泰勒絲父親的術後復原須注意事項，貼心的作為都讓泰勒絲很感動。

知情人士透露：「這是他們共同面對的第一次危機，而崔維斯所做的一切都很順利！」友人還大膽分析：「如果泰勒絲以前還沒準備好嫁給他，那麼現在她肯定準備好了。他們以前就很相愛，現在的關係似乎更牢不可破了。」崔維斯也加深了泰勒絲家人對他的信任，傳言他已被正式加入女友家族聊天群組。

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