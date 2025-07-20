台灣感性是青春！DKB變電影男主角：我們全都淪陷了

DKB認為台灣感性就是「青春」，GK（左起）、YUKU、E-CHAN、JUNSEO、D1。（FU Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體「DKB」在台舉行快閃店，還為此前往台中拍攝，成員還特別拍攝「女友視角」的影片，JUNSEO的是嘴巴沾到點心要粉絲幫他擦，讓他直呼有夠害羞，成員D1則說：「他應該在台灣出道吧！」

有別於韓團在台舉行活動，DKB的E-CHAN、D1、GK、JUNSEO及YUKU選擇在台中拍攝快閃店素材，YUKU稱台北比較多高樓大廈，台中相對房子比較矮，但有著一股藝術氣息，兩地有不同的魅力；YUKU則是覺得台中菜更重口味，但台北、台中都很好吃。他們還前往釣蝦場拍攝，最會掉釣蝦的是D1，徒手抓了最多隻，隊長叫他E-CHAN叫他不要這樣做，不過D1笑說：「是釣蝦場老闆帶頭的，我以前家是靠海邊，好像從小就是這樣玩，徒手抓魷魚啊。」

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DKB來台舉行快閃店活動，吸引許多粉絲共襄盛舉，GK（左起）、YUKU、E-CHAN、JUNSEO、D1。（FU Entertainment提供）

最近「台灣感性」在韓國很有名，JUNSEO認為台灣感性可以以台中作代表，「我們有去市場啊，也有去靠海邊的海鮮餐廳，在那邊拍攝的效果非常好，我都被台灣迷倒了、淪陷了。」隊長E-CHAN則認為，台灣感性是青春，青春電視劇、電影很有名，「我們這次拍攝主題也是青春，拍照片或者拍影片都美美的。」被問到在拍攝中有沒有想像自己是台灣電影男主角？D1自誇：「我們可是專業級，直接融入我們的情緒進去。」

快閃店當中有個「女友視角」的影片，JUNSEO透露拍的時候覺得很害羞，「因為這個會被我們粉絲看到，讓我更加害羞了，但當下拍攝的時候覺得，讓BB（粉絲名）看到也不錯，就是又害羞又不想被看到。」被問到到底是多害羞的影片，D1爆料，影片裡面的JUNSEO吃點心，結果嘴巴沾到東西了，此話一出，全場記者都手腳蜷曲。JUNSEO表示，這個點子是主辦想的，但表情跟動作都是由他自己發揮，趕緊澄清「我平常完全不是這種個性」，D1也大讚他可以在台灣演員出道了。

談到為台粉準備的一日行程，GK表示要先吃火鍋，再來吃芒果冰、台灣珍奶，接著去台北101，隨後去吃台灣海鮮料理，然後為了消化再騎腳踏車。只是現場記者對於第一餐就要吃味道很重的火鍋都感到不解，GK後來才改口：「好那吃牛肉麵好了！」

DKB的D1（左起）、GK、JUNSEO、E-CHAN及YUKU一同受訪，活力滿滿。（FU Entertainment提供）

火鍋味道很重，這時候或許需要DKB的香水。5名成員推出自己的香水，一一介紹自己的香水，其中GK說自己的適合上班族，JUNSEO則說「用了我的香水，一天會變很長」，結果被吐槽「那對記者來說不好，要好晚才下班」，JUNSEO趕緊改口：「很時尚，不分男女老少喔！」結果其中有記者表示，還是要選D1的「男友香」，D1更大方伸出手給大家聞，現場宛如試香大會，唯一選擇JUNSEO香水的是男記者，讓JUNSEO開心的說「我們是兄弟了」。

最後，隊長E-CHAN表示：「非常感謝有這個機會在台灣辦快閃店，很多粉絲都親自到場，對我們的活動有很多關注，讓我們覺得很幸福，非常感謝粉絲在我們的青春之中陪我們，有我們的粉絲在，不論我們幾歲都活在青春中。」

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