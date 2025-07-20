「王者回歸」劉宇寧演唱會脫了 羞：早知練肌肉

劉宇寧在深圳大運中心運動館舉行個人演唱會。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星劉宇寧在戲劇《折腰》帥出新高度，繼而《書卷一夢》又站上愛奇藝國際站台灣榜冠軍，昨（19）他在深圳大運中心運動館舉行個人演唱會，台下粉絲不斷高喊「脫衣服」，劉宇寧先說了「早知道練點肌肉」之後，竟然寵粉真脫下上衣。

劉宇寧時隔六年「王者回歸」，2025年巡迴演唱會首站深圳開唱，許多粉絲心疼氣溫高達30多度，劉宇寧還穿著帥氣的白色閃亮大衣，不斷起鬨大喊：「脫掉！脫掉！脫！脫！」。

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當紅的中國男星劉宇寧在粉絲不斷鼓譟下，寵粉脫下上衣。（翻攝自抖音）

面對粉絲熱情，劉宇寧先是害羞說：「我想脫但是覺得沒必要，再等等，因為…這件衣服很貴啊」誠實又帶著大男孩萌萌的感覺反而讓台下更興奮發出陣陣笑聲。劉宇寧又對著台下女粉絲說：「攝影機拍到妳的臉，告訴妳媽真的會罵死妳，一天到晚看什麼演唱會讓人脫」。

劉宇寧可愛的吐出舌頭。（翻攝自微博）

玩笑歸玩笑，寵粉的劉宇寧拗不過粉絲要求，脫下「貴重的白色大衣」露出裏頭黑色鏤空設計的舞台裝，肌肉結實的他還忍不住，碎念了一下：「早知道練點肌肉」，全場粉絲也隨著大衣落下的一秒鐘瘋狂尖叫，氣氛也達到最高潮。

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