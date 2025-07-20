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娛樂 電視

百歲阿公跌倒送醫「狀況不樂觀」 楊淨宇心碎：無力分擔他的痛

〔記者李紹綾／桃園報導〕「療癒女聲」楊淨宇昨（19日）受大溪普濟堂乙巳年正爐主林聖珉及大嵙崁情義連合之邀，回到家鄉大溪參加「恭祝大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境圓滿 免費演唱會」。首次「唱回家鄉」，她一連帶來《夜空中最亮的星》、《跳樓機》、《任性點你》、《金魚》四首歌曲，並提到2022年差點失去親人的經歷，呼籲大家珍惜眼前、愛要及時。

楊淨宇回家鄉演出，心情格外開心。（大嵙崁情義連合提供）楊淨宇回家鄉演出，心情格外開心。（大嵙崁情義連合提供）

楊淨宇演唱《任性點你》時，隨機送台下海報，引來粉絲爭相揮手。她笑說：「我真的是大溪的女兒，很開心可以回到家鄉。」現場氣氛熱烈，話鋒一轉，她語氣溫柔地表示，自己從小在大溪長大，童年記憶裡充滿了與家人在客廳看電視的幸福時光。

楊淨宇提到，有很長一段成長歲月是在阿公、阿嬤家度過。長大後為了追尋歌唱夢想離開大溪，卻在3年前接到外公跌倒送醫的消息，「那時候醫生說狀況很不樂觀」，坦言這是人生第一次深刻感受到，最親近的家人在承受病痛，「我心裡非常不捨，卻無力分擔他身上的痛，不知道能做什麼，只想告訴他『我很愛我的阿公、阿嬤，希望永遠都有阿公、阿嬤的家可以回』。」

楊淨宇「唱回家鄉」，不少親友到場力挺。（大嵙崁情義連合提供）楊淨宇「唱回家鄉」，不少親友到場力挺。（大嵙崁情義連合提供）

楊淨宇找來欣賞的音樂人及作詞人武雄填詞，將對家人的思念與和阿公阿嬤的日常相處寫進台語單曲《金魚》。她笑說，歌名來自自己的名字諧音，因外公帶著四川口音喊她時，聽起來就像「養金魚」。楊淨宇感性表示：「《金魚》就像外公在呼喚我的名字，希望這首歌提醒大家，愛要及時，好好珍惜身邊的家人。」她以動人的歌聲，溫暖了在場的每一個人。

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