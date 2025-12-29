【12/29～1/4星座運勢】冷靜迎2026「超級狼月」！行大運不翻車

本週將迎來2026第一個超級月亮「狼滿月」，恰逢「巨蟹座滿月」，若能冷靜處事，避開失控盲點，2026能否「行大事」就在一念之間！

〔娛樂頻道／綜合報導〕準備上哪兒跨年？本週三是跨年夜，之後再過三天是1/3（星期六），這天會迎來2026第一個超級月亮，又稱之為「狼滿月」。因為星體運行之故，「狼滿月」會比這一年中其他時間的月亮都升得更高，因此在天空中也顯得格外醒目、格外巨大，最亮的時間點就落在凌晨5點03分。

由於這天在星象上恰逢「巨蟹座滿月」，即占星學中月亮運行至巨蟹座所形成的滿月現象，容易讓人變得敏感，星座專家「安德魯的賤聲房」觀測此星象並提出建，在進行全新年度的各種決定時，除傾聽內心深處的需求，更需冷靜以對。若能避開容易失控的盲點，做對決策，2026行大運、持盈保泰絕非難事。

請繼續往下閱讀...

安德魯提醒，「本週生存指南：別急著跨年，先讓自己清醒！」安德魯提醒，須小心謹慎應對「年度交接」大事，否則這禮拜的劇本有可能不是「歡樂迎新年」，而是「大型翻車現場」。

本週有2件星象大事，一是1/2水星入魔羯，另一則是1/3巨蟹座滿月＋合相木星，安德魯以一句話勾勒本週12星座的心境轉折，「如果你覺得這幾天腦袋突然冷掉，看誰都覺得有點煩，別擔心，你不是變冷血，你只是終於醒了！」

【1/2 水星入魔羯】

你的大腦會從「戀愛腦/愛作夢」中強制切換成理性派模式，那些以前聽起來很浪漫的甜言蜜語，現在聽起來都像是在騙鬼。你會突然沒耐心陪人演戲，只想拿著放大鏡問這3句：

•這件事有沒有未來？（沒錢沒未來的請左轉）

•這段關係穩不穩？（還在曖昧拉扯的可以滾了）

•這個人值不值得？（老娘/老子的時間很貴，沒空陪你耗）

【1/3 巨蟹座滿月＋合相木星】

情緒的「大聲公」，宇宙天神免費大放送！如果說水星讓你變冷，那滿月就是讓你變「敏感」。由於這次滿月還帶上木星，情緒已非普通小波動，而是海嘯等級。你平時為了顧全大局、為了愛、為了禮貌所吞下去的那些苦水，這禮拜會集體爆發！你會發現，那些你「以為自己可以忍」的事，其實你一秒都忍不了。

安德魯建議，不要害怕那些突然浮上來的負面情緒，那是你的心在求救。看清楚誰是真心的？誰是來蹭的？看清楚哪件事有救？哪件事該放手？清醒雖然有點冷，但總比在垃圾堆裡取暖好。

♈牡羊座

．工作：你這週的衝勁基本上已經突破天際，整個人就像一台煞車線被剪斷、油門踩到底的法拉利。水星這尊大佛這幾天會一直坐在你的副駕，問你：「這件事你真的做完嗎？」建議把你的過剩體力分一點給大腦，衝之前先看一眼終點在哪，不然你以為自己是在拯救世界，其實只是在原地瘋狂甩尾，雖然煙霧繚繞看起來帥到爆，但一看里程數：零。本週你要命的固執，是你的絆腳石！當別人都說前面有坑時，不要再用你的牡羊鐵頭去測試那個坑有多深了！

．桃花：單身的你現在身上火花帶閃電，很吸引人沒錯，但請冷靜！那是賀爾蒙在作怪，別一衝動就把終身大事給定了，先看清楚對方是人還是鬼。

．財運：你的直覺通常比那些所謂的專家準，只要別在發瘋的時候亂下單，基本上財神是站在你這邊的。

．健康：你的情緒波動大到可以發電了，為了身邊無辜的人著想，趕快去健身房把體力耗盡，不然你可能會因為一點小事就想跟鄰居吵架。

．幸運數字：3、9、22

．幸運色：深灰、咖啡、奶油白

♉金牛座

．工作：這週是你的「討債週」。如果你前陣子為了公司累得像頭牛，現在請把你的牛角磨尖，因為這是你的收割時間。別再那邊「吃苦當作吃補」了，補藥吃多了也是會上火的。現在就是拿著數據去老闆面前拍桌子！記得把數字列清楚，只要證據確鑿，升職加薪不是夢，老闆裝傻，你就用邏輯把他逼到牆角，讓他知道什麼叫「牛脾氣發作，天崩地裂」。

．桃花：你這週有一種「老子很有質感」的魅力，單身的金牛只要在那裡坐著，眼神深邃一點，就會有人想過來搭訕。記得開口說話要有趣，別只會嗯嗯喔喔。

．財運：你的財庫這週開在你的嘴巴上。說得好，案子就是你的；說不清楚，到手的鴨子都會飛。談判時記得保持優雅，但該拿的一毛都不能少。

．健康：拜託你，吃飯不是在比賽，不要像吸塵器一樣狼吞虎嚥。你的腸胃在哭泣，慢下來嚼兩口，世界不會因為你吃太慢而毀滅。

．幸運數字：5、14、26

．幸運色：橄欖綠、焦糖、古銅

♊雙子座

．工作：這週你會遇到那種「同業老狐狸」，請收起你那套「見人說人話、見鬼說鬼話」的萬年老梗，因為對方聽過的鬼話可能比你吃過的鹽還多這是一場智商的巔峰對決，別再想用那套萬年老梗混過去，拿出你的腦袋，用邏輯把對方按在地上叫媽媽。

．桃花：單身的請注意，本週會有大量雜質的誤會，那不是愛，是鬼檔牆。有伴的請把話說得像國小課本一樣白話，別讓對方猜你的心，因為他真的猜不到。

．財運：簽合約前請找個沒老花的人幫你看清楚，那種小到像螞蟻的字才是重點。這週適合謹慎理財，別看到「限時優惠」就理智斷線。

．健康：你的喉嚨跟肩頸已經在求饒了，大概是因為你話說太多或是滑手機姿勢太醜。去按摩一下，別把自己搞得像尊生鏽的銅像。

．幸運數字：8、21、30

．幸運色：深藍、淺灰、檸檬

♋巨蟹座

．工作：這週的滿月讓你直接變身成「職場仙姑」。你的直覺準到連隔壁同事午餐想點哪一家的排骨飯你都算得到，但你的情緒也像颱風天的海浪。拜託，別再因為主管一個尷尬的微笑，就想把自己反鎖在廁所隔間裡鑽牛角尖！請把這股感性用在洞察客戶需求上，而不是用來折磨自己。這週的口號是：「把眼淚流進心裡，把訂單拿在手裡。」 只要你不崩潰，崩潰的就是你的對手！

．桃花：你現在整個人散發出一種「我很需要抱抱」的氣場，單身魅力很強。有伴的請理智一點，別一直問對方「你到底愛不愛我」，問久了對方會想巴你頭

．財運：家裡的東西是不是集體壞掉？這週家庭開銷會像水龍頭一樣關不住。就當作是消災解厄，反正錢以後再賺就有了。

．健康：你的胃就是你的情緒氣壓計。心情一差就想吐或胃痛，這是在提醒你，該遠離那些讓你倒胃口的人事物了。

．幸運數字：1、6、19

幸運色：粉紅、月白、奶茶

♌獅子座

．工作：壓力大到讓你覺得自己像在頂著天，但這正是你表演的舞台。別理會路邊的小狗亂吠，用你最後拿出來的成果讓所有人閉嘴。記住，王者是不需要解釋過程的。

．桃花：單身的獅子現在魅力值爆表，走在路上都有風。有伴的要注意，別因為一點雞毛蒜皮的小誤會就吼人，你的面子沒那麼值錢，感情才是。

．財運：這週可以試試看那種小額的娛樂投資，說不定隨手買張彩券都能中個小獎。但記得是「小額」，別把房貸都砸進去。

．健康：心跳太快的時候，先分清楚是看到心動的人，還是純粹工作壓力太大。多注意休息，你的心臟不是 24 小時不打烊的超商。

．幸運數字：7、12、28

．幸運色：金色、焦糖、孔雀藍

♍處女座

．工作：這週你不是在工作，你是在「普渡眾生」水星讓你站在第一線當救火隊。現在全公司的人彷彿都集體喪失了生活自理能力只要你肯屈尊降貴去抓那些細節，這局基本上就穩如泰山

本週情緒容易不耐煩，別讓你的不耐煩變成噴火龍，不然火還沒救完，同事就先被你烤熟了。

．桃花：能不能脫單就看你會不會聊天。別再挑剔對方的穿搭或錯字了，感情是談出來的，不是審核出來的。近期容易遇到外型不錯的對象，請嘴下留人

．財運：你的發財密碼就在那些沒人想看的細節裡。只要你把帳目對清楚，哪怕是幾塊錢的落差，最後都能幫你滾成一筆小財。

．健康：你的腸胃跟睡眠已經在給你臉色看了。別再熬夜想那些有的沒的，趕快去睡覺，你的腦袋需要重新關機再啟動。

．幸運數字：4、17、24

．幸運色：墨綠、灰紫、米白

♎天秤座

．工作：這週是你展現「見人說人話，見鬼說鬼話」天賦的高光時刻。不管是談判還是吵架，你都能講得讓人心服口服。社交平衡感好到讓人懷疑你是不是體操選手。

．桃花：魅力好到不需要努力，只要你出門，路人可能都會多看你兩眼。這週很適合去約會，你的優雅就是最好的必殺技。

．財運：社交就是你的印鈔機。多出去混，很多賺錢的機會就是在酒過三巡或喝咖啡的時候聊出來的。

．健康：你的腰背大概快斷了，因為你這週為了維持形象坐得太端正。找時間躺平吧，這對你的腰比較負責。

．幸運數字：2、16、27

．幸運色：淡藍、玫瑰金、奶油

♏天蠍座

．工作：不需要大刀闊斧，你只需要抓住那個最關鍵的小細節，就能讓對手直接退場。這週你是精確打擊的專家，只要出手，絕對是奇襲成功。

．桃花：單身的你現在身上有一種令人想挖掘的吸引力，磁場強到不行。本週要好好控制你的露水姻緣。有伴的請講人話，不要一直讓對方猜，猜錯了你又要生氣，累不累？

．財運：這週不適合玩火，別聽信什麼小道消息去投機。你的偏財運正在休假中，乖乖工作領薪水才是王道。

．健康：內分泌正在跟你鬧情緒，可能跟你的生活作息太混亂有關。早點睡覺，別再深夜感性了，對你的皮膚跟荷爾蒙都好。

．幸運數字：9、18、29

．幸運色：酒紅、黑、銀灰

♐ 射手座

．工作：有冒險精神是好事，但這週請帶上你的腦子。沒計畫的冒險叫送死，有計畫的才叫遠征。把你的大方向落實成表格，同事才會覺得你不是在發瘋。

．桃花：桃花運開在一些很有質感的地方，像是書店或機場。跟有腦子的人聊天會讓你整個人燃起來，這才是你想要的戀愛。

．財運：錢財跟你的智商成正比。投資在學習或是技能提昇上，這週花的這筆錢，未來會變成大把鈔票滾回來。

．健康：運動是好的，但別把自己當成特技演員。這週你的腿部很容易罷工，拉筋拉久一點，別急著衝刺。

．幸運數字：11、23、31

．幸運色：紫紅、橙、土耳其藍

♑魔羯座

．工作：這週在你手裡拿的不只是策略，簡直是上帝的劇本。策略在手，天下我有，不管是主管還是下屬都得聽你的。拿出你深藏不露的「腹黑」魂，讓大家知道什麼叫「被賣了還在幫你數錢」。這週的口號是：「順我者昌，逆我者⋯⋯去幫我買咖啡。」 好好幹一場吧！

．桃花：你那種「雖然我話少但我很有錢/有能力」的高冷感意外地吸引人。單身的只要維持你的專業形象，就會有人自動上鉤。

．財運：工作會給你最誠實的回報。這週你的帳戶餘額會給你的努力一個交代，看到數字跳動的那一刻，所有的辛苦都值得了。

．健康：你的身體硬得像塊老薑，特別是骨骼跟筋膜。去泡個熱水澡或是找人踩踩背，別把自己活成一尊神像。

．幸運數字：10、20、25

．幸運色：炭黑、米灰、綠芽色

♒水瓶座

．工作：你的腦袋現在基本上是個 8K 超高畫質的科幻片現場，但老闆不買單！講話前先深呼吸，對自己說3次：「我是地球人。」然後把那些酷炫的形容詞通通換成數字。別讓你的才華繼續在宇宙中流浪！

．桃花：那種「你懂我、我懂你」的深度對話會讓感情瞬間升溫。別在那邊聊天氣了，直接聊宇宙、聊人生。

．財運：創意就是你的提款卡，這週請大膽提案，跟科技相關媒體，行銷收入會讓你這週過得很滋潤。

．健康：爆肝週，請正視身體發出的警訊，光靠咖啡續命比不上你好好睡一覺

．幸運數字：3、15、22

．幸運色：電光藍、黑白、碳灰

♓雙魚座

．工作：創意這週是你最強的武器，但記得加一點務實的零件。你是這週的夢想實踐家，把想做的，該做的趕緊完成，就算拼老命加班也要做完，你會發現你的過勞是有意義的

．桃花：浪漫邂逅的機率很高，可能會在轉角遇到愛。但請清醒一點，別對方說兩句甜言蜜語你就連小孩的名字都取好了。

．財運：跟美感或娛樂相關的錢特別好賺。如果你有在賣什麼漂亮的小東西，這週銷量會不錯。

．健康：心情不好就想吃？你的脂肪正在感謝你的情緒化。小心食物依賴，別讓你的腰圍這週跟著心情一起失控。

．幸運數字：5、14、33

．幸運色：水藍、薰衣草、淺綠

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法