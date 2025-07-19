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温嵐激吻大咖女神？畫面曝光24年前就牽起緣分

温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「唱跳女王」温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓，與她合唱《遇見你》，兩人在台上相擁，台下粉絲誤以為她們感情好到上演火辣的女女吻，現場氣氛超嗨。

温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

温嵐驚喜地說：「大家都不知道她（賴雅妍）其實很會唱歌，也發行過專輯，至於她的演技就不用我多說了！」賴雅妍則補充：「其實我2001年就參與過温嵐的MV了。」還要歌迷不要去找MV，透露當時只是個小模特兒，似乎很害怕當年的畫面被起底。

温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）温嵐今晚在台北Legacy TERA舉辦「嵐趴踢」，戲劇女神賴雅妍現身擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

温嵐去年為了電視劇《秘書俱樂部》片尾曲獻唱，今晚邀請女主角賴雅妍合唱，賴雅妍透露2001年就演出温嵐《眼淚知道》的MV，2人真的很有緣分。兩人是首度在台上合唱，不忘客套地互讚對方，温嵐笑說：「妳怎麼長這麼高？」，賴雅妍則大讚：「妳怎麼可以這麼瘦妳知道外面刮颱風嗎」温嵐妙回：「我的鞋子很重，飄不起來。」

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