麻辣雞腳賣翻大排長龍！老闆娘是大咖歌后 嫩尪氣爆遭火吻露面了

紀曉君與老公擺攤，受訪合體放閃。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕温嵐今晚在Legacy TERA開唱舉辦「嵐趴踢」，門口驚見卑南族歌后紀曉君與老公孫庭浩在擺攤販售麻辣雞腳，吸引大票粉絲排隊搶購，就連音樂人王治平都現身。

紀曉君受訪透露近況，坦言因為喉嚨出狀況，近來演出銳減，很珍惜現在的生活，「有一股動力，現在每天生活非常充實有目標，可以出去擺攤認識很多朋友，很有趣很好玩。」包括天后張惠妹也都吃過她的雞腳。

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紀曉君與老公擺攤，受訪合體放閃。（記者陽昕翰攝）

在温嵐的力邀下，紀曉君從台東殺來台北擺攤，今天販售了麻辣雞腳跟麻辣豆腐以及生啤酒跟調酒，她透露約準備200包的雞腳，可惜因為現場不能用明火，所以沒辦法賣招牌的燒酒雞。

其實紀曉君的嫩尪孫庭浩前陣子才發生氣爆燒傷意外，讓她心疼說：「瓦斯爐已經很老舊，氣體已經在裡面，結果一點火就整個蹦，膝蓋的皮都掉了，還有脖子灼傷，後面的頭髮也燒掉。」紀曉君除了要幫老公換藥，半夜也都偷偷在哭，非常心疼。

紀曉君擺攤賣雞腳，吸引滿滿人潮。（記者陽昕翰攝）

紀曉君透露，目前的生活重心就是以擺攤為主，她的聲帶疲乏一直反覆沙啞，加上狂咳嗽，只能把歌唱的工作往外推，她說：「現在完全休息狀態，喉嚨要休息。」今晚她不會登場助陣温嵐，笑稱聲音沒辦法唱歌。

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