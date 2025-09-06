稱江祖平「媒體公審不恰當」惹議 黃捷批衛福部保護司長發言不妥

藝人江祖平近日發文控訴，電視台資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵與性騷。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕藝人江祖平近日發文控訴，電視台資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵與性騷，衛福部保護司長張秀鴛昨表示，不鼓勵以媒體公審方式求助，引發輿論批評。對此，立委黃捷認為，張的發言有不妥之處，無論如何都不該檢討受害者，加害者才是必須負責。

張秀鴛昨接受媒體訪問時提到，雖然透過「媒體公審」方式揭露性侵案件不違法，但並非最妥當，建議被害人仍循正規管道報警、驗傷，透過司法程序追究加害人責任，此番言論引發討論。衛福部今天透過聲明表示，強調原意是提醒遭遇性侵害事件時，獲得妥善的保護與法律協助，以及可能遭受二次傷害的風險。

立委黃捷批衛福部保護司長發言不妥。（資料照）

黃捷今天表示，江祖平勇敢揭露自身曾遭受加害人龔益霆下藥性侵，對這件事她非常驚訝，也對受害者感到非常心疼。此案司法程序已啟動，除了釐清真相，大家更應給予受害者支持，並強力譴責任何形式的性暴力，就算曾經在親密關係裡面也一樣。

對於張秀鴛的回應，黃捷說，過去在黃子佼事件她也曾批評過她對外發言不恰當，這次事件，她也認為張的發言有不妥之處，「無論如何都不該檢討受害者，加害者才是必須負責」。

