汪東城直播崩潰曝情傷 熱戀1年想婚竟發現「自己是小王」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪東城起初以男團「飛輪海」出道，因拍攝偶像劇《終極》系列走紅，近年演藝重心轉往中國發展。日前他在直播中被網友問到「為什麼不結婚？」，崩潰自曝曾當小王的經歷，令網友震驚。

汪東城在直播中首吐過往情傷。（翻攝自微博）

汪東城在直播中坦言，「我也想結婚啊，但首先要有對象」，提到自己曾有過很想結婚的對象，真心打算與對方共度一生，不過對方卻不願與他步入婚姻，最終另嫁他人，讓他一度無法釋懷，無奈表示，「這麼問並不冒昧，只是讓我有點淡淡的憂傷」。

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汪東城回憶起當時每天與對方視訊、聊天，感情投入至深，卻在交往一年後感受到對方態度轉變，雙方漸行漸遠，「莫名其妙的，然後突然那麼一瞬間，啊？才發現她要結婚了，而新郎不是我。」

面對粉絲關心提問，汪東城最後帶著幽默又些許哀傷的說，「這麼難過的往事我從來沒有說過，還真不知道有沒有講過，不是我不結婚，也不是我不想結婚，是這種事講究緣分，不是你想就能實現，好嗎？」

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