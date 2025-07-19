晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪東城直播崩潰曝情傷 熱戀1年想婚竟發現「自己是小王」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪東城起初以男團「飛輪海」出道，因拍攝偶像劇《終極》系列走紅，近年演藝重心轉往中國發展。日前他在直播中被網友問到「為什麼不結婚？」，崩潰自曝曾當小王的經歷，令網友震驚。

汪東城在直播中首吐過往情傷。（翻攝自微博）汪東城在直播中首吐過往情傷。（翻攝自微博）

汪東城在直播中坦言，「我也想結婚啊，但首先要有對象」，提到自己曾有過很想結婚的對象，真心打算與對方共度一生，不過對方卻不願與他步入婚姻，最終另嫁他人，讓他一度無法釋懷，無奈表示，「這麼問並不冒昧，只是讓我有點淡淡的憂傷」。

汪東城回憶起當時每天與對方視訊、聊天，感情投入至深，卻在交往一年後感受到對方態度轉變，雙方漸行漸遠，「莫名其妙的，然後突然那麼一瞬間，啊？才發現她要結婚了，而新郎不是我

面對粉絲關心提問，汪東城最後帶著幽默又些許哀傷的說，「這麼難過的往事我從來沒有說過，還真不知道有沒有講過，不是我不結婚，也不是我不想結婚，是這種事講究緣分，不是你想就能實現，好嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中