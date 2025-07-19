晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

許光漢五月天都來了！LE SSERAFIM來台開唱 後台驚見花籃小泡芙

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團LE SSERAFIM今天（19日）起一連兩天在林口體育館開唱，成員「SAKURA」宮脇咲良在IG發出限時動態，透露五月天、許光漢都為她們送上了花藍、零食，並以「Thank you」表達感謝。

許光漢曾跟LE SSERAFIM一起跳過CHALLENGE。（翻攝自IG）許光漢曾跟LE SSERAFIM一起跳過CHALLENGE。（翻攝自IG）

從照片中可以看到，五月天的字卡上以英文、韓文寫著「LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'大發」，並祝「Good Show!!」許光漢的則送上小泡芙、可樂果、王子麵、芭樂乾、蝦味先等零食，寫著「Enjoy～」許光漢在2023年曾在韓國與LE SSERAFIM跳過《UNFORGIVEN》的CHALLENGE，此次送花籃並不意外。

許光漢送零食，五月天則是祝LE SSERAFIM演唱會大發。（翻攝自宮脇咲良IG）許光漢送零食，五月天則是祝LE SSERAFIM演唱會大發。（翻攝自宮脇咲良IG）

LE SSERAFIM今天將在林口體育館開唱。（翻攝自X）LE SSERAFIM今天將在林口體育館開唱。（翻攝自X）

先前LE SSERAFIM才跳蔡依林的《Pleasure》，蔡依林也以她們的新歌《Kawaii》回覆，LE SSERAFIM到底與台灣歌手有什麼緣分，實在令人好奇。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中