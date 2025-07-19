許光漢五月天都來了！LE SSERAFIM來台開唱 後台驚見花籃小泡芙

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團LE SSERAFIM今天（19日）起一連兩天在林口體育館開唱，成員「SAKURA」宮脇咲良在IG發出限時動態，透露五月天、許光漢都為她們送上了花藍、零食，並以「Thank you」表達感謝。

許光漢曾跟LE SSERAFIM一起跳過CHALLENGE。（翻攝自IG）

從照片中可以看到，五月天的字卡上以英文、韓文寫著「LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'大發」，並祝「Good Show!!」許光漢的則送上小泡芙、可樂果、王子麵、芭樂乾、蝦味先等零食，寫著「Enjoy～」許光漢在2023年曾在韓國與LE SSERAFIM跳過《UNFORGIVEN》的CHALLENGE，此次送花籃並不意外。

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許光漢送零食，五月天則是祝LE SSERAFIM演唱會大發。（翻攝自宮脇咲良IG）

LE SSERAFIM今天將在林口體育館開唱。（翻攝自X）

先前LE SSERAFIM才跳蔡依林的《Pleasure》，蔡依林也以她們的新歌《Kawaii》回覆，LE SSERAFIM到底與台灣歌手有什麼緣分，實在令人好奇。

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