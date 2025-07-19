曾志偉豪包整間店！胡瓜爆他「隱藏技能」 40年交情曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集播出胡瓜到香港獨旅，從到櫃台報到都挑戰獨自完成，還開箱貴賓室享受尊榮體驗，化身「美食吸塵器」一口接一口的狂吃美食，差點要忘記主持，非常滿足。更在香港合體好友曾志偉。

胡瓜（右）與曾志偉香港相見歡。（下面一位提供）

胡瓜這次邀請到好友曾志偉化身香港地陪，帶胡瓜進行深度旅遊，馬上到私藏的麵包店大掃貨，展現地主情誼的曾志偉一口氣喊：「這裡我全買了！幫我包起來！」兩人一見面就開心的手舞足蹈，忍不住話匣子開始憶當年。

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回憶起兩人認識的契機，合作電影《大頭兵》，到現在也相識40多年，過去到香港拍戲也是曾志偉展現地主風範，兩人形影不離到處吃吃喝喝，擁有諸多美好回憶。而當時因同劇演員大多都是秀場藝人，排除演出時間才能相聚拍戲，但是到了作秀時間，都會紛紛各自去跑秀表演，只剩曾志偉孤單一人。

胡瓜展開香港獨旅。（下面一位提供）

胡瓜也爆料以前演出完畢，都會和鄭進一被押著回去拍戲，不讓他們有機會偷懶，調皮個性顯然可見。胡瓜加碼再爆料曾志偉隱藏技能，常常在拍戲途中可以一秒入睡，就連導演才剛講解完怎麼演，下秒開拍就馬上睡著，怎麼叫都叫不醒，兩人往事聊不完，相談甚歡。

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