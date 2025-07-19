劉品言「慘遭孫淑媚摯友嗆聲」 鍾欣凌吐原因：我們很自卑

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言客串公視台語台、華視戲劇《拜六禮拜》，劇中飾演孫淑媚的高中話劇社同學。2人一起參加高中話劇社聚會，孫淑媚被劉品言火力全開嘲諷，讓鍾欣凌與丁寧看不下去，一起嗆聲。戲外，鍾欣凌指出劉品言演技到位，從頭到尾就是像一隻展翅的孔雀，不斷針對孫淑媚，才促使吵架的三姊妹聯手反擊，「雖然有三個臭皮匠要勝過一個諸葛亮，但是她是不同level的高高在上，我們真的很自卑才會同仇敵愾去對抗。」

鍾欣凌（左起）與丁寧在《拜六禮拜》對劉品言嗆聲。（公視台語台、華視提供）

丁寧則笑稱：「我跟劉品言算熟，嗆起來很順暢，她把做作的女同學演得太像了，還滿想衝過去揍她的！」

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劉品言驚喜客串《拜六禮拜》，鍾欣凌大讚劉品言演技到位。（公視台語台、華視提供）

7月初劉品言擔任台北電影節主持人，表現可圈可點，卻有部分網友批評她穿著裸露，也讓飾演連晨翔姑姑的丁寧在社群平台火力全開反擊酸民：「Excuse me，關你們什麼事啊？！她是嫁到你們家了嗎？你們知道孕婦有多脆弱嗎？醫生在產檢的時候只要皺起眉頭，孕婦可能就哭了，她怕寶寶會怎樣；孕婦還特別會累，因為肚子的重量越來越壓迫身體，能夠好好站著走路就了不起了，更別說主持。」護「姪媳」心切的發言也吸引何如芸按讚留言：「整篇就是妳會說的話，很棒！」

劉書宏在《拜六禮拜》劇中對丁寧大膽表白。（公視台語台、華視提供）

霸氣守護「姪子」摯愛的丁寧，在戲裡與劉書宏意外接吻，對方忍不住到酒吧找她告白，她卻嚇得騎到腳踏車逃跑，直接把告白戲演成動作戲。劉書宏認為喜歡一個人，就要去大膽的表達，所以很喜歡這場確認關係的戲：「以現代人來講，有時候想要hold住行情、愛面子不太有可能這麼直白的表白，所以我讀本發現這場戲的時候，就滿期待拍攝，現場很舒服的她跑我追，還有她騎腳踏車，我在後面手刀追車，拍完大家看了那些畫面跟橋段都覺得還滿好笑的。」

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