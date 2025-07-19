Sweety合體！劉品言挺孕肚聚會 同框曾之喬掀回憶殺

Sweety當年穿制服合影。（資料照）

〔記者胡御柔／台北報導〕昔日人氣女團Sweety由劉品言與曾之喬於2003年組成，當時兩人年僅 14 歲。時光飛逝，如今她們都已邁入人生新階段，先後宣布結婚、升格當媽，鮮少在螢幕前同框，不過昨（18）日，她們一同現身藝人郭書瑤的慶生聚會，再度合體引發粉絲回憶殺！好友「丫頭」詹子晴也在社群平台分享合照，立刻掀起話題。

藝人丫頭曬出聚會照片。（翻攝IG）

照片中，壽星郭書瑤站在畫面中央俏皮嘟嘴，左、右兩側分別是劉品言與曾之喬。這一幕讓人瞬間聯想到當年Sweety的青春模樣。劉品言身穿亮眼橘色無袖洋裝，氣色紅潤、笑容溫暖，完全看不出孕肚；曾之喬則穿著米白上衣與白色裙子，舉止間展現優雅氣質。

請繼續往下閱讀...

此次聚會星光熠熠，還有鍾瑤、張景嵐、茵聲與房思瑜等多位藝人到場。雖然 Sweety兩人各自單飛，但她們私下依然是情誼深厚的摯友。曾之喬甚至曾邀請劉品言登上個人YouTube頻道，聊起女團時期的點滴趣事，展現真摯友情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法