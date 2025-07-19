南珉貞去年才離婚 告誡經紀人「婚姻3要素」：少一樣就別結

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神南珉貞憑藉甜美臉蛋與親民性格，擄獲大批粉絲的心，同時在經營YouTube頻道的她，昨（18日）上傳一支回顧影片，與剛結婚的經紀人Sharon聊起婚姻經營之道，她則以曾離婚的過來人身分給予建議，超真實談話內容讓網友笑翻。

南珉貞在台灣擁有高人氣。（翻攝自IG）

影片中，Sharon透露因為要結婚在積極減肥和保養，南珉貞得知好友即將成為韓國媳婦，當場興奮歡呼，似乎比父母還要高興，沒想到下一秒Sharon便脫口問：「作為結過婚的前輩，有什麼好建議嗎？」暗指南珉貞去年宣布離婚的往事。

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南珉貞聽到後，面露哭笑不得的表情，並放下手中的筷子，隨即慎重告誡，「信任、體諒、奉獻，一定要有這三樣，婚姻沒有這三樣，根本不可能成功，如果有任何一樣覺得不太有信心，那就不要結婚，那會是一段錯誤的婚姻。」

南珉貞（右）給經紀人Sharon（左）婚姻建議。（翻攝自YT）

真心的建議也令一旁的Sharon感動，但話鋒一轉，南珉貞立即補充：「其實還需要一個很重要的附加條件……就是錢！」一席話讓Sharon聽了頻頻點頭，還笑說希望南珉貞替她多賺一點錢。

影片曝光後，令網友紛紛笑翻，「看到詢問結婚的前輩經驗，那差點沒吧晚飯笑噴出來」、「開頭這個玩笑，只有真的很熟悉的人才能說」、「2個姊妹感情真好，經紀人做韓國媳婦，以後珉貞公主做台灣媳婦！完美！」、「結婚前輩的經驗實在太好笑了」。

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