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蔡依林唯一偶像劇曝光！22年前演技翻車「連粉絲都看不下去」

蔡依林（左）唯一一部偶像劇演出，是22年前與羅志祥合作的《Hi！上班女郎》。（翻攝自臉書）蔡依林（左）唯一一部偶像劇演出，是22年前與羅志祥合作的《Hi！上班女郎》。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Jolin蔡依林出道至今將滿26年，音樂路上不斷蛻變、挑戰自我，如今睽違6年帶來全新專輯《Pleasure》強勢回歸，不僅讓人再度回味她過往的經典神曲，連唯一主演過的偶像劇《Hi！上班女郎》也被翻出重溫。當年Jolin與羅志祥搭檔演出，雖然劇情充滿青春氣息，但粉絲們回憶起來仍忍不住笑說「謝謝Jolin放過自己！」

《Hi！上班女郎》是2003年播出的職場愛情喜劇，同為蔡依林與羅志祥的偶像劇處女作。拍攝期間， 蔡依林屢因經驗不足頻頻笑場，加上不適應拍戲步調，也時常糟批評是「業餘演員」，她因此在該劇殺青後對外宣布「不再演戲」，一心一意專注投入歌唱事業；反觀羅志祥則繼續在戲劇圈耕耘，2人也因該劇建立深厚情誼。

蔡依林（左）22年前的演技生硬，粉絲看得都尷尬。（翻攝自YouTube）蔡依林（左）22年前的演技生硬，粉絲看得都尷尬。（翻攝自YouTube）

值得注意的是，《Hi！上班女郎》搭配的主題曲《說愛你》與《布拉格廣場》來自Jolin當年稱霸銷量榜的《看我72變》專輯，更入圍第15屆金曲獎「最佳流行音樂演唱專輯獎」及「最佳國語女演唱人獎」。如今，隨著新專輯《Pleasure》推出在即，蔡依林的過往作品再被翻出津津樂道，自初踏歌壇的少男殺手，到奠定現在的天后地位，歌迷粉絲們皆有目共睹，卻也忍不住笑虧「真的會看不下，還好國際蔡回歸正軌，哈哈」、「謝謝當年的Jolin放過自己，才能造就現今的天后蔡依林！」

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