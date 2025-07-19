Coldplay演唱會抓姦偷情男女！頑童爆料「討客兄」吐出驚人之語

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Coldplay」酷玩樂團日前在波士頓開唱，抓包新創公司CEO與人事總監的婚外情，堪稱史上最社死的抓姦現場。昨晚嘻哈天團「頑童MJ116」在小巨蛋開唱，唱到《討客兄》時突然有感而發，認了身邊好多朋友都「出事」綠光罩頂。

當準備唱《討客兄》前，大淵表示：「我很不喜歡唱這首歌，這首歌寫完以後，很多朋友們都出事。」瘦子也稱這首歌很不吉利。

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頑童MJ116在小巨蛋開唱，左起為瘦子、大淵、小春。（記者胡舜翔攝）

大淵接著表示：「這光很綠，就是有人『偷客兄』，就會有人...」瘦子接話：「戴綠帽啊！」意外搭上近來的時事話題。

「頑童MJ116」這次重返小巨蛋，共舉辦七場的演唱會，火辣的性感舞群也是演唱會的看點。

當唱到《辣台妹》，性感女舞者登台熱舞，搶足現場焦點。瘦子滿意直誇：「舞者老師真的很厲害，每次都讓我覺得妳們今天怎麼穿的那麼色，她們下一場永遠可以更色情。」強調真的有給治裝費讓舞者治裝，「然後買兩個褲管回來。」台下歌迷看了鼻血狂噴。

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