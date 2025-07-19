《書卷一夢》完結網哭瘋！李一桐犧牲啟動輪迴 劉宇寧現代重逢熱吻

〔記者李紹綾／台北報導〕李一桐、劉宇寧主演的愛奇藝奇幻古裝愛情劇《書卷一夢》迎來大結局，劇中紙片人集體覺醒、打破劇本設定、改寫命運的熱血走向掀起全網熱議。

李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》情感拉鋸開虐。（愛奇藝國際站提供）

李一桐飾演的宋小魚穿進自己即將拍攝的劇本《清寧一夢》，成為命運悲慘的女主「宋一夢」，她原本只想改寫劇本、保命求生，卻在一次次與角色的相處中，逐漸產生真實情感，劉宇寧則分飾冷酷七皇子「南珩」與神祕深情的「離十六」兩角，讓宋一夢深陷在他不可測的魅力中，上演兩人三角戀。

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李一桐（左）、劉宇寧（右）在《書卷一夢》大婚。（愛奇藝國際站提供）

在最後一集裡，「南珩」劉宇寧明知一旦違逆劇本設定、試圖改寫命運，可能會付出生命代價，仍堅定選擇不受操控，而他的宿敵「楚歸鴻」王佑碩發動謀反，意圖奪權弒君，大戰一觸即發。

李一桐在《書卷一夢》飾演「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）

就在陷入絕境之際，宋一夢察覺「只要自己死亡，就能啟動輪迴、重置時間」，在歷經生死洗牌後，南珩跟宋一夢率領眾人成功逆轉全局，楚歸鴻兵敗自刎，南珩登基為帝，宋一夢則奔走民間，致力改善百姓生活。

李一桐在《書卷一夢》飾演「宋一夢」，另一身分是現實世界穿書的演員「宋小魚」。（愛奇藝國際站提供）

大結局彩蛋中，南珩穿越至現代成為頂流男星「南楓」，與宋一夢在拍攝現場重逢，她毫不猶豫地撲到他懷裡，送上無尾熊式抱，兩人甜蜜熱吻，為全劇畫下浪漫完結。

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」，另一個身分是江湖俠客「離十六」。（愛奇藝國際站提供）

劉宇寧（右）在《書卷一夢》多次犧牲，為李一桐（左）改寫命運。（愛奇藝國際站提供）

《書卷一夢》劇終後，李一桐表示，身為周星馳的粉絲，她想趁這次機會把自己搞笑的一面交給大家評判，在拿到這個可以無限重開的劇本後，她也問自己，如果給她重新再選的機會，她會怎麼抉擇？但她的答案從沒變過，人生所有的選擇，她都不後悔。劉宇寧也在微博寫下「這個夢。很長。夢裡。啥都有。夢裡。拼盡全力。但。包容遺憾。」感性與角色告別。《書卷一夢》全集已在愛奇藝國際站上線。

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