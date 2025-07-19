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娛樂 電視

風田跳5公尺海港嚇出母語！女星綠島耍辣秀身材

〔記者林欣穎／台北報導〕風田、朵拉、麻由主持TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時本集前進綠島，節目設置「炸裂熱舞大賽」，3人只要一看到紅毯，就得隨著音樂尬舞，3場PK賽最輸者得受罰跳5公尺高海港。3人為了符合節目主題，在開場就在服裝上耍心機，卯起來炸裂身上衣服，朵拉和麻由穿上黑色小可愛，風田一扯外套，露出半截圍兜兜，大秀白斬雞身材，還在肚皮畫上腹肌，試圖增加養眼度。

朵拉（左）和麻由換上清涼泳裝，迫不及待跳下泳池。（TVBS提供）朵拉（左）和麻由換上清涼泳裝，迫不及待跳下泳池。（TVBS提供）

風田、朵拉、麻由騎著機車，順著海岸線享受陣陣海風吹拂，沿途大啖塔可飯、海燕窩刨冰、泡系雞白湯拉麵、披薩、爆汁火山熔岩雞等美食。正當3人穿著泳裝、醉心綠島風光，製作人冷不防丟出紅毯，沒來由就開始「炸裂熱舞大賽」，朵拉尬笑左右晃動，風田則跳出怪怪歐吉桑氛圍，製作人在鏡頭外忍不住吐槽「超解」。輪到麻由，她一個箭步跳上紅毯，隨著強烈節奏熱舞，在一個快速旋轉後放出大絕招，直接劈腿收尾，完美表現讓其他兩人尖叫連連。　　

朵拉（左起）、風田和麻由換上「炸裂裝」迎戰紅毯熱舞PK。（TVBS提供）朵拉（左起）、風田和麻由換上「炸裂裝」迎戰紅毯熱舞PK。（TVBS提供）

「炸裂熱舞大賽」隔天持續進行，麻由接連上演專業舞步，甚至還加入側手翻。面對麻由驚人舞力，朵拉下猛藥，豁出去在紅毯表演波比跳，試圖扳回一城，無奈荒唐演出無濟於事，最後仍由麻由拿下冠軍。風田受罰站上海港，望著5公尺高的海面，他緊張大叫：「我說不要推，就是不要！」深怕麻由趁他不注意推他下海，一度還緊張到用日文告誡麻由。

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