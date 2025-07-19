（專題）5國版本F4總盤點！網激推「他」就是道明寺本尊

〔記者蕭方綺／專題報導〕言承旭、周渝民、朱孝天和吳建豪組成的「F4」睽違16年驚喜同框，現身五月天演唱會。當經典神曲《流星雨》前奏響起，台下粉絲瞬間尖叫破防，不少人泛淚直呼「青春回來了」，現場宛如一場大型時光倒流儀式，將人一秒拉回2001年那個用摺疊機追偶像、MSN瘋傳劇照的年代。

F4成員吳建豪（上排左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年在五月天演唱會合體。（相信音樂提供）

說起《流星花園》這部改編自日本漫畫《花樣男子》的偶像劇，距今已滿25年。當年台版一播出即引爆全台話題，F4四位主演一夕爆紅，從校園紅到亞洲各地，也掀起偶像劇黃金時代序幕。後來日、韓、泰、中國等地陸續翻拍這部經典IP，更讓F4成為橫跨世代的青春代名詞。

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有網友妙評各國的《流星花園》：「台版最原始，也最不像有錢人；日版最浪漫，氣氛像少女漫畫；韓版最浮誇，也最有錢；泰版的杉菜最猛，一個眼神道明寺就嚇跑。」

至於「哪個版本的道明寺最帥」也成了近期熱門話題。最多人投給日本版的松本潤，不少網友認為：「除了身高，他一切都最還原漫畫」、「跟井上真央CP感滿滿」、「他演出了那種有錢人討人厭又讓人心動的神祕氛圍」。當然，也有不少人認為言承旭那個自戀又中二的道明寺才是最經典，「看到他抓頭暴走就知道在演哪一集」，演技與髮型都令人記憶猶新。

各版本的道明寺與F4都有各自的魅力與粉絲，本報特別盤點五國版本，帶大家重溫這場橫跨20年的流星雨。

朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民2001年組F4，紅透半邊天。（翻攝自微博）

1. 台灣版《流星花園》（2001）

台灣版《流星花園》由「大S」徐熙媛與男子團體F4主演，是華語偶像劇的開山之作。劇中言承旭飾演道明寺、周渝民飾花澤類、朱孝天飾西門、吳建豪飾美作，四人因戲爆紅，並組成實體團體「F4」出道。《流星花園》不僅改變當年電視劇生態，也奠定F4在亞洲的超人氣地位。

日版《流星花園》當年的演員群阿部力（左起）、松本潤、井上真央、小栗旬、松田翔太如今都已是大明星。（取材自日網）

2. 日本版《流星花園》（2005）

由井上真央、松本潤、小栗旬、松田翔太、阿部力主演的日版《花樣男子》，被視為最貼近漫畫原著的版本。2008年更推出電影版《花樣男子F》，作為劇情最終章，雖為原創劇情，仍創下當年日本真人電影票房冠軍、年度票房亞軍的佳績，成為日劇少數能延伸至大銀幕成功的例子。

李敏鎬（左起）、金賢重、金範和金俊演出韓劇《花樣男子》，當年在台吹起一股韓系花美男炫風。（華納提供）

3. 韓國版《流星花園》（2009）

韓版《花樣男子》由具惠善、李敏鎬、金賢重、金汎與金俊主演，不僅刷新韓國偶像劇熱潮，也捧紅李敏鎬。該劇被許多劇迷譽為最成功的翻拍版本，並於2015年獲選為「最得人心的韓國翻拍劇」，強化韓流在亞洲的影響力。

梁靖康（後排左）、吳希澤和王鶴棣、沈月、官鴻演出中國版《流星花園》。（翻攝自微博）

4. 中國版《流星花園》（2018）

2018年中國版《流星花園》由沈月、王鶴棣、官鴻、梁靖康、吳希澤主演，並由台版原製作人柴智屏操刀。雖然開播前備受期待，但劇情改編幅度大，引發不少爭議。像是原作中杉菜是被迫就讀貴族學校，中國版改為主動考進；而F4懲罰人的方式也從貼紅紙條變成比橋牌。

不過劇中仍有驚喜亮點，包括庾澄慶、郭采潔客串演出，以及「小S」徐熙娣飾演道明寺姊姊。

Dew（左起）、Win、Bright、Nani在2023年來台參與見面會。（資料照，記者潘少棠攝）

5. 泰國版《流星花園》（2021）

泰版《F4：Boys Over Flowers》由Bright（瓦奇拉維特）飾演道明寺，Tu（彤達婉）飾演杉菜，其他F4成員則由Win、Dew與Nani出演。本版融合泰國在地文化，道明寺背景設定為泰國最大房地產集團繼承人，依然沿用「紅牌制度」整人。

然而這版本「F4」在2023年來台接受媒體訪問時，飾演泰版道明寺的Bright宛如角色上身，邊走邊吃餅乾走進訪問間，受訪時全程臭臉，被問角色自戀更冷回「角色沒有自己想像的自戀高傲」，態度相當差，留下一片差評，讓人印象深刻。

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