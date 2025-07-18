小巨蛋爆棚35場！江蕙、濱崎步、MJ116接力唱「下半年排程一次看」

江蕙（左起）、頑童MJ116、濱崎步等人下半年輪番開唱轟炸台北小巨蛋。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025下半年台北小巨蛋簡直變演唱會戰場！江蕙宣布回歸連唱15場，濱崎步、頑童MJ116也將接力登場，堪稱「明星大亂鬥」。粉絲搶票壓力破表，黃牛價預測飆破萬，各大售票平台已摩拳擦掌，就等開賣秒殺。台灣本土天后與韓流天王正面交鋒，台北小巨蛋下半年爆棚35場，絕對精彩到炸裂！

走進7月的台北小巨蛋，場外拉起排隊人龍，內部燈光音響全開準備迎接G-DRAGON 3場巡演，緊接著頑童MJ116霸氣進駐連唱7場，濱崎步甜美回歸2場。真正掀起高潮的是江蕙「無・有」演唱會，自8月起整整唱滿15場，堪稱搶票地獄，粉絲興奮直喊，「江蕙這回是真回來了，媽媽都準備搶票軟體了！」

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2025下半年小巨蛋已確定演出如下

* 7/18–7/27：頑童 MJ116《OGS》（7場）

* 8/1–8/2：濱崎步《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu-ep.Ⅱ》（2場）

* 8/8–9/1：江蕙《無・有》演唱會（15場）

* 9/20–9/21：周華健《少年奇幻之旅3.0》（2場）

* 9/26–29/8：周興哲《Odyssey旅程演唱會》（3場）

* 10/11–0/12：優里《YUURI ASIA TOUR 2025》（2場）

* 11/1–11/2：理想混蛋《不是因為天氣晴朗才見面》（2場）

* 11/15–11/16：丁噹《夜遊A Night Tour小巨蛋限定版》（2場）

「2025下半年小巨蛋演唱會」之爭已悄然開打，演出總數已來到35場，實名制抽票、黃牛追查等措施同步上線，搶票難度將再創新高。網友們也瘋傳搶票攻略，「這次要3台筆電＋2隻手機」、「江蕙連我阿嬤都說要衝！」此外，歌迷們更敲碗希望加場、抽票公平、直播同步也成熱門聲音。

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