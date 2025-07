台灣囝仔又是顏值C位！崔立于參戰韓選秀帥炸 許謦宇被讚簡直怪物

崔立于的外表一直都備受關注。(翻攝自X)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》預熱多時,昨天(17日)終於開播,台灣囝仔崔立于、許謦宇連番上陣,前者因為外貌受到矚目,後者則因與外表反差的舞蹈實力,獲得現場掌聲。

儘管事前爆出K組C位金虔佑的霸凌疑雲,不過節目仍然如期播出,其中最受矚目的莫過於前BIGHIT練習生組合「Trainee A」的李相沅、Leo,兩人分別練習了6年以及3年7個月,他們表演的歌曲是ENHYPEN的《No Doubt》,宛如藝人般的表演獲得滿堂彩,畢竟兩人曾經距離出道只差一步,實力沒話說。不過李相沅則表演時因為鞋子掉了,忍不住罵了髒話,讓他懊悔不已,當場在舞台上下跪,並澄清,「我絕對不是經常會罵髒話的人」。

至於從外表開始就一直備受注目的FNC練習生崔立于,則是因為長得太帥,一開始就被相中拍攝節目的先公開海報的照片,且還與李相沅被放在一起比較誰比較有魅力,看來兩人都是今年的顏值代表。崔立于與夥伴Kenshiro一起表演TWS的《If I'm S, Can You Be My N?》,表演雖然不是到非常完美,不過許多觀眾都期待他後續的發展。

許謦宇因參加《BOYS II PLANET》嶄露頭角。(翻攝自X)

另一個在K組的台灣囝仔則是許謦宇,他的父親是中正大學教授許嘉文,時刻關注兒子的表現。許謦宇則是與夥伴們一起挑戰TWS的《Oh Mymy : 7s》,表現還獲得原編舞師、參賽者YUMEKI的大拇指稱讚,許謦宇還取得了舞蹈SOLO、FREESTYLE的機會,被現場導師大讚跳得非常好,參賽者則稱「是怪物」,掀起現場尖叫聲,最後取得「ALL STAR」的好成績。

☆拒絕霸凌與騷擾,檢舉網路霸凌熱線:02-33931885;教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

