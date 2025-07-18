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台灣囝仔又是顏值C位！崔立于參戰韓選秀帥炸 許謦宇被讚簡直怪物

崔立于的外表一直都備受關注。（翻攝自X）崔立于的外表一直都備受關注。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》預熱多時，昨天（17日）終於開播，台灣囝仔崔立于、許謦宇連番上陣，前者因為外貌受到矚目，後者則因與外表反差的舞蹈實力，獲得現場掌聲。

儘管事前爆出K組C位金虔佑的霸凌疑雲，不過節目仍然如期播出，其中最受矚目的莫過於前BIGHIT練習生組合「Trainee A」的李相沅、Leo，兩人分別練習了6年以及3年7個月，他們表演的歌曲是ENHYPEN的《No Doubt》，宛如藝人般的表演獲得滿堂彩，畢竟兩人曾經距離出道只差一步，實力沒話說。不過李相沅則表演時因為鞋子掉了，忍不住罵了髒話，讓他懊悔不已，當場在舞台上下跪，並澄清，「我絕對不是經常會罵髒話的人」。

至於從外表開始就一直備受注目的FNC練習生崔立于，則是因為長得太帥，一開始就被相中拍攝節目的先公開海報的照片，且還與李相沅被放在一起比較誰比較有魅力，看來兩人都是今年的顏值代表。崔立于與夥伴Kenshiro一起表演TWS的《If I'm S, Can You Be My N?》，表演雖然不是到非常完美，不過許多觀眾都期待他後續的發展。

許謦宇因參加《BOYS II PLANET》嶄露頭角。（翻攝自X）許謦宇因參加《BOYS II PLANET》嶄露頭角。（翻攝自X）

另一個在K組的台灣囝仔則是許謦宇，他的父親是中正大學教授許嘉文，時刻關注兒子的表現。許謦宇則是與夥伴們一起挑戰TWS的《Oh Mymy : 7s》，表現還獲得原編舞師、參賽者YUMEKI的大拇指稱讚，許謦宇還取得了舞蹈SOLO、FREESTYLE的機會，被現場導師大讚跳得非常好，參賽者則稱「是怪物」，掀起現場尖叫聲，最後取得「ALL STAR」的好成績。

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