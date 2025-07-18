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娛樂 最新消息

讚揚AI物美價廉 Netflix首度在原創影集使用生成式AI

Netflix首次在原創影集中使用生成式AI協助製作。（法新社）Netflix首次在原創影集中使用生成式AI協助製作。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕人工智慧（AI）蓬勃發展引發影視、藝文產業憂心，擔憂AI可能剝奪創作者、從業人員權益和工作機會。串流巨擘Netflix則進一步擴大AI應用，首度在原創影集中利用生成式AI製作特效畫面。

Netflix共同創辦人薩蘭多斯（Ted Sarandos）17日在公司第二季度投資人電話會議中，讚揚AI，「不僅實惠，更提供了絕佳的機會協助創作者提升電影、影集品質。」

薩蘭多斯以阿根廷科幻影集「深空永航」（The Eternaut）為例，製作人想在劇中呈現布宜諾斯艾利斯一棟建築崩塌的畫面，所需的視覺特效卻遠超製片預算。於是，創作團隊與Netflix旗下的創新團隊Eyeline Studios合作，以AI協助打造製作人設想的戲劇性場景。

薩蘭多斯表示，最後呈現出的視覺效果鏡頭，若以傳統視效工具和工作程序進行，不但該劇的預算難以負荷，完成所需的時間還會多出10倍。

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