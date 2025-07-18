陳勢安認了「撕裂傷」 玉石俱焚扯出愛情破碎關鍵字

陳勢安推出新歌《撕裂傷》。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳勢安推出新歌《撕裂傷》，歌曲由索尼音樂總監、金曲製作人張簡君偉製作，編曲由淺入深，慢慢堆砌到最後炸裂，讓他的情歌魅力發揮到極致。

陳勢安表示，一開始是《撕裂傷》的歌名吸引到他的關注，因為很多人形容他的情歌是「撕裂傷情歌」，最適合撕心裂肺的時候服用，聽完歌曲後，他發現歌詞中許多愛情破碎的關鍵字，如「不堪一擊」、「玉石俱焚」、「該死的劇本」等，更確定這是屬於他的大勢情歌。

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透過製作人張簡君偉的編曲安排，讓陳勢安在這首歌裡的情緒更好發揮，他從一開始一把木吉他的淡淡釋放，後來再加入鼓和更多樂器，把這首歌帶入他最擅長的抒情搖滾，循序漸進地釋放情感，他說：「希望大家好好享受歌曲帶給大家的撕裂感，把內心中各種情緒都在歌曲裡盡情釋放！」

陳勢安配合《你的暗號》、《生日晚餐》及《撕裂傷》等動人情歌，衍生短影集《那天我們應該死》，由破億國片導演殷振豪執導，新生代矚目演員林奕嵐、邱以太主演。男女主角邱以太與林奕嵐演技亮眼，在導演要求的「驚悚」與「感動」之間精準切換，為整部劇增添強烈視覺張力與深刻情感餘韻。

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